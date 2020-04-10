اليوم السابع
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الزراعة: تشديد فحص العجول المستوردة على مراكب الشحن والمحاجر البيطرية

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:56 م
الزراعة: تشديد فحص العجول المستوردة على مراكب الشحن والمحاجر البيطرية مواشى - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كلفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص بالهيئة ، تكثيف موافقات استيراد العجول الحية واللحوم من الخارج، وتشديد الفحص بالمحاجر البيطرية الحدودية استعدادا لاستقبال شحنات جديدة لشهر رمضان.

قال الدكتور عبد الحكيم محمود ، رئيس الخدمات البيطرية ، فى تصريحات "اليوم السابع"، إن هناك تكليفات الى الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص ، بتشديد عمليات فحص جميع شحنات الحيوانات الحية المستوردة على مراكب الشحن بمعرفة أطباء الهيئة استعداد لاستقبال شحنات من الحيوانات الحية واللحوم وتشديد الفحص بالمحاجر البيطرية المصرية استعداد لشهر رمضان .

 وأضاف رئيس الخدمات البيطرية ، أن دور الهيئة ليس استيراد اللحوم الحية أو المجمدة وإنما تلقى طلبات الشركات المستوردة وعمل لجان للحجر البيطرى لمتابعة الطلبات وفقًا لإجراءات الاستيراد، مع سحب عينات من الشحنة الواردة، لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى والتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح الفورى لها.

وتابع " عبد الحكيم " ، أن الهيئة حريصة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية من زيادة المعروض من اللحوم الحمراء، من خلال إعطاء المزيد من الموافقات الاستيرادية للماشية الحية، وفقا للاشتراطات المصرية والدولية المعنية بهذا الشأن حيث تشرف اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها فى بلد المنشأ، مؤكدا أن دور الهيئة تلقى طلبات المستوردين والإشراف على شحنات الماشية، كما تتولى تنفيذ سياسة وزارة الزراعة بتوفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

فيما كلفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لجميع مديريات الطب البيطرى استعداد لشهر رمضان الكريم بتشديد الرقابة البيطرية على الأسواق، ورفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات فى فترة ما قبل شهر رمضان وكذلك توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ،أن المحاجر البيطرية فى حالة طوارئ تابعا لاستقبال شحنات جديدة من عجول الذبيح الفورى واللحوم الحمراء استعداد لرمضان، تخضع لجميع الاجراءات البيطرية المعتادة وتشديد الفحص بالمحاجر والمنافذ"، حيث تقوم اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" بمتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، وخالية من الأوبئة والأمراض ، موضحة أن دور الهيئة تلقى طلبات المستوردين والإشراف على شحنات الماشية.


المحاجر البيطرية

فحص الماشية

الخدمات البيطرية

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اخبار مصرية

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