اليوم السابع
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التطبيقيين: تعقيم النقابة وفحص أعضاء المجلس والمترددين عليها لمواجهة كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:24 م
التطبيقيين: تعقيم النقابة وفحص أعضاء المجلس والمترددين عليها لمواجهة كورونا جانب من فحص العاملين بنقابة التطبيقيين
كتبت آية دعبس

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قال المهندس رمضان هلال، نقيب التطبيقيين ببورسعيد، أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين إن النقابة بدأت منذ استئنافها العمل، فى إجراء عمليات فحص والكشف على أعضاء هيئة المكتب، والعاملين والمترددين على مبنى النقابة العامة للتطبيقيين، بميدان العباسية، وكذلك تعقيم المبنى كاملا، ضمن إجراءات النقابة فى الحفاظ على سلامة أعضائها، ومواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
 
وأوضح هلال أن النقابة العامة للتطبيقيين قد استأنفت العمل يوم الأحد الماضى 5 أبريل، ويتم استقبال الأعضاء يوميا من السبت إلى الخميس، من الساعة 11 صباحا، حتى 3 مساء طوال فترة الحظر التى أعلنها مجلس الوزارء، مشيرا إلى أن النقابة العامة أوكلت لرؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، تحديد أوقات العمل بالنقابات الفرعية طبقا لظروف كل محافظة، مشيرا إلى أن معظم النقابات قد أستأنفت العمل بالفعل.
 
وكانت قد أعلنت نقابة التطبيقيين البدء فى صرف معاشات الأعضاء والورثة المستحقين، يوم الاثنين 20 أبريل 2020، مشيرا إلى أن النقابة ستعلن عن جداول تنظيمية بمواعيد وفترات صرف المعاش، لمنع التكدس والازدحام حرصا على صحة وحياة الأعضاء، وفق الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الحكومة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
 
كان الدكتور زكريا حشاد، نقيب عام التطبيقيين، قد قال إنه تمشيا مع سياسات الدولة فى زيادة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد -19، وحرصا على أرواح المواطنين وأعضاء نقابة التطبيقيين، فقد تقرر تعطيل العمل بالنقابة العامة للتطبيقيين، وكذلك فروع النقابة بالمحافظات، ابتداء من الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، وحتى يوم السبت الموافق 4 إبريل الجارى، على أن يتم استئناف العمل ابتداء من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020، مشيرا إلى أن توقف جميع الأنشطة لا يشمل النشاط الصحى، والمستشفى التابعة للنقابة.
 
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نقابة التطبيقيين

نقيب التطبيقيين

مواعيد عمل نقابة التطبيقيين

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