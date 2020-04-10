اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 05:02 م
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ارتفاع عدد مصابى "كورونا" فى بلجيكا إلى 26667 حالة ووفاة 3019 شخصا

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:12 م
ارتفاع عدد مصابى "كورونا" فى بلجيكا إلى 26667 حالة ووفاة 3019 شخصا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بروكسل أ ش أ

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أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية، اليوم الجمعة، عن تسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد فى وفاة 325 شخصًا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع عدد الوفيات فى بلجيكا جراء الفيروس إلى 3019 حالة، فيما تم تسجيل 1684 إصابة جديدة مؤكدة؛ ليصل عدد المصابين إلى 26667 حالة.

وذكرت الهيئة البلجيكية - بحسب صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية - أنه تم تسجيل 114 حالة وفاة داخل المستشفيات، فيما تم تسجيل 211 حالة خارج المستشفيات.

ودخل خلال الـ24 ساعة الماضية، 462 مريضا إلى المستشفى بسبب الإصابة بفيروس "كورونا"، ليبلغ العدد الكلى للمرضى المصابين فى المستشفيات ببلجيكا 5610، منهم 1278 مريضًا فى العناية المركزة، بينما تم السماح لـ 5568 شخصًا، منذ بداية أزمة تفشى الوباء، بالخروج من المستشفى، والعودة إلى منازلهم بعد شفائهم من الفيروس.

وتتمركز معظم الإصابات فى الإقليم الفلامندي، والذى سجل حتى اللحظة 15384 إصابة، يليه إقليم والونيا بـ 8031 حالة، وأدنى الإصابات فى بروكسل والتى سجلت حتى الآن 2842 إصابة، بينما لم تحدد هيئة الصحة مكان تواجد 410 حالات متبقية.

ودفعت جائحة فيروس "كورونا" بعض الدول الأوروبية إلى سن تدابير صارمة لمحاربة تفشى الوباء منها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وقامت كل من الحكومة البلجيكية والهولندية بسن حزمة من الإجراءات أيضا لمكافحة تفشى فيروس "كورونا" فى الدولتين، تمثلت فى إغلاق المطاعم والمقاهى والنوادى الرياضية ومنع التجمعات، منذ 18 مارس الماضي، والتى سيستمر العمل بها حتى أواخر الشهر الجاري.


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