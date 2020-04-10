أوقاف السويس: مساجدنا التزمت بقرار وزير الأوقاف ولم نرصد مخالفات.. صور

السويس – السيد فلاح

قال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إنه تم تشكيل عدة حملات تفتيشية تجوب مساجد السويس بجميع الأحياء، لمتابعة تنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن الأذان بالمساجد دون الزوايا والمصليات بظهر الجمعة، وذلك ضمن فعاليات دور وزارة الأوقاف المجتمعي في مواجهة فيروس كورونا.

أضاف، الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الاوقاف، إنه شكل بكل إدارة فرعية لجنة برئاسة مدير الإدارة وعضوية السادة المفتشين بالادارة وذلك للمرور والمتابعة لمساجد إدارته ليكون اجمالي عدد اللجان خمس لجان بالاضافة الي لجنة متابعة برئاسة رئيس المساجد الحكومية لمتابعة الاحول بالمساجد الحكومية ولجنة برئاسة رئيس المساجد الأهلية لمتابعة أحوال المساجد الأهلية.

وتابع وكيل وزارة الاوقاف، أنه قامت لجنة اخري برئاسته وعضوية كلًا من مدير عام الدعوة ورئيس قسم الإرشاد الديني ومدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس لتجوب الأحوال بمساجد حي الأربعين والاطمئنان علي الحالة الميدانية علي أرض الواقع في ظهر الجمعة.

وأفاد وكيل وزارة الأوقاف، بمتابعته وجميع اللجان المشكلة من قيادات الدعوة وتعاون جميع الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال لم نرصد أي مخالفات في ظهر الجمعة، موضحًا أن المساجد والزوايا والمصليات كلها مغلقة ورفع آذان النوازل بالمساجد دون الزوايا وانه تم تنفيذ التعليمات بكل دقه وشفافية وإنما ذلك دور الأوقاف ومشاركتها لشعبنا الحبيب في هذه الظروف التي يمر بها الوطن.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بالسويس في حديثه الشكر والتقدير والامتنان لجميع القيادات الأمنيه والتنفيذية وجميع العاملين بالأوقاف، مشيرًا إلى اننا علي ثقة ويقين في تعاون شعبنا وسعة تداركه ووعيه لمقتضيات الأمور سائلا الله أن يحفظ مصرنا قيادة وأرضًا وشعبًا وجندًا من كل مكروه وسوء.