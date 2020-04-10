أبرز 7 قرارات من رئيس جامعة حلوان لخدمة الطلاب خلال تعليق الدراسة

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، عددًا من التوصيات والقرارات المهمة وذلك في إطار خطة جامعة حلوان وسعيها الدائم للتواصل مع الطلاب لتذليل كل العقبات التي تواجههم في عملية التعليم عن بعد في ظل الظروف الطارئة المصاحبة لفيروس كورونا المستجد.



ويرصد "اليوم السابع" أبرز القرارات التى اتخذها رئيس جامعة حلوان عقب اجتماع أون لاين مع اتحاد الطلاب بالجامعة



1.تقديم كل التظلمات الخاصة بنتائج الفصل الدراسي الأول عن بعد للراسبين بدون رسوم.

‏

2.إلغاء كل الامتحانات الإلكترونية القصيرة والاكتفاء بالتكليفات وفقًا لقرار مجلس الجامعة رقم 489 بتاريخ 31 مارس 2020.

3.إتاحة الدخول على منصة التعليم الالكتروني الخاصة بالجامعة بدون تسجيل دخول أو كلمة مرور.

4.التأكيد على عدم إجبار الطالب على شراء الكتب.

5.إلغاء التكليفات التي تستلزم شراء خامات.

6.العمل على بحث مشكلة التربية العسكرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

7.التنسيق المستمر بين عمداء الكليات ورؤساء اتحاد الطلاب لحل المشكلات الطارئة.



وكان الدكتور ماجد نجم أكد أن الجامعة تقوم بتنفيذ كل مايتعلق بقرارات مجلس الجامعة التي تستهدف في الأساس التيسير على الطلاب وهي ملزمة لكل كليات الجامعة، مؤكدًا أن قيادات الجامعة متواجدة من أجل تذليل كل العقبات التي تواجه طلاب الجامعة في منظومة التعليم عن بعد منوهًا على إستمرار عقد اللقاءات أون لاين ضمانًا لتحقيق التواصل من أجل مصلحة الطلاب.



وأضاف رئيس جامعة حلوان أن منظومة التعليم عن بعد لاتتضمن امتحانات وأن التقييم سيكون عبارة عن تكليفات ميسرة، مؤكدًا أنه سيتم مراعاة ضعف شبكة الإنترنت لدي بعض الطلاب في الأقاليم، مشيرًا خلال حديثه مع الطلاب إلى أن عملية شراء الكتاب الجامعي أمر اختياري، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن للطلاب تقديم التظلمات والتي تتم جميعها أون لاين وبدون أي رسوم ويتم الرد عليها عقب بحثها على الفور.



وبدوره أشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أنه يتم دراسة الصعوبات التى تواجه الطلاب في عملية "التعلم عن بُعد" ليتم العمل على حلها، ويتم حصرها لقياس رأيهم فيما يقدم من خدمة تعليمية، وقد أكد على أن هدف الجامعة في هذه المرحلة هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الجامعي ومن ثم المجتمع بأكمله، فضلا عن توصيل الخدمة التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة