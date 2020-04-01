10 معلومات عن المركز الثقافى لعلوم المياه بالقناطر الخيرية.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

يعتبر المركز الثقافى لعلوم المياه، التابع لوزارة الموارد المائية الري بالقناطر الخيرية، قطعة من أوروبا على أرض مصر ومن أفضل الأماكن التى يمكن أن تزورها، حيث يقع المركز الثقافى لعلوم المياه في مكان رائع ومحاط بالطبيعة الخلابة، حيث يتلقى الطفل التعليم بصورة تفاعلية، وغير رسمية خارج جدران وأسوار المدرسة، وفى جو من المتعة والبهجة يتكون المتحف من مجموعة من المعروضات و وتهيئة الفرصة للزائر للتفاعل من خلالها مع ظواهر الطبيعة، والعلوم لاستكشاف أسبابها، وقد صممت لتجذب الأطفال و الزائرين من مختلف الأعمار.



ويعد المركز الثقافى لعلوم المياه استثمارًا اجتماعيًا جادًا لأنه يساعد أجيالنا الناشئة على الاهتمام بالعلم والاكتشاف لإيجاد بعض الحلول لمشكلاتنا العصرية الأكثر صعوبة.



وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات عن المركز الثقافى لعلوم المياه.



1- أنشأ هذا المبنى محمد على باشا ضمن منشأته بمدينة القناطر الخيرية عام 1833م، وأستكمل في عام 1835.



2- كان الغرض من إنشاء هذا المبنى أن يكون من ضمن المنشآت و التجهيزات التي أمر بإنشائها محمد على باشا لخدمة المهندسين والعمال، والحرفيين، والمكلفين بالإشراف على بناء القناطر الخيرية.



3- المبنى عبارة عن دور أرضى، و يشمل هذا المبنى أربعة واجهات، وتتميز الواجهة الشمالية والجنوبية بأنهما متماثلتان حيث يشغل كل منهما دخلة.



أما الواجهات الشرقية والغربية منهما أكثر امتدادًا ومتماثلان، ويشمل كل منهما مدخلاً، ويقع المدخل الرئيسي بالواجهة الغربية، ويتخلل تلك الواجهة نوافذ خشبية.



4- استخدم الحجر في البناء، وأستخدم في الواجهات بشكل زخرفي جميل حيث وضعت الأحجار بشكل منتظم، والسقف من الخارج غطى بالقرميد، وهو على هيئة سقف جمالوني.



5- المبنى عبارة عن مساحة مستطيلة يتخللها دخلات، وندخل إليه عن طريق درج يؤدى إلى كتلة المدخل الرئيسية بالواجهة الغربية، وهى عبارة عن شكل مستطيل ينتهي بقمة حجرية هرمية الشكل، وعلى جانبي تلك الكتلة دعامتين، و تغطى تلك الكتلة مستطيل ينتهي بقمة حجرية هرمية الشكل.



6-على جانبى الكتلة دعامتين، وتغطى تلك المساحة شكل جمالوني ، ويتوسط كتلة المدخل فتحة معقودة بثلاث عقود، ويغلق عليها باب خشبي له مصراعين، ويماثل هذا المدخل مدخل فرعى آخر بالواجهة الشرقية.



7-المبنى من الداخل عبارة عن صالة وسطى موزعة على يمينها ويسارها مساحة شبه مربعة، وتنتهي بدخلة أحدهما، وهذا المبنى قد تم توظيفه ليكون المركز الثقافى لعلوم المياه.



8- يضم المركز الثقافى لعلوم المياة العديد من الأقسام، ومنها قسم المياه وبه العديد من المعروضات مثل كرة زنة أربعة أطنان، وتجربة إعصار السحاب، والطاقة الهيدروجينية المائية "ويسمى هذا الجهاز بالخلية الوقودية" ومخروط المياه، ونافورة القبة.



9- القسم الثاني مخصص للموجات ويشمل "كرة العقول، ونافورة الموجات، ونظرية القوص، وموجة الصوت المرئية، والشادوف".



10- القسم الثالث مخصص للضوء ويضم "كرة البرق، وبصريات ابن الهيثم، ومرآة الاتجاه المعاكس، والظل المتجمد، بالاضافة الىالقسم الرابع مخصص للفيزياء، وبه جزء للظلال الملونة، وحركة السكون، والتبريد والتسخين، وجهاز صدى الصوت، والذراع الآلي.









