وكيل صحة الغربية يجتمع بأطباء قرية الهياتم لبحث مشكلات الوحدة الصحية..صور

الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

رفض الأطباء من أبناء قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، العاملون بمستشفيات حميات وصدر المحلة ومستشفى المحلة العام، العمل بالوحدة الصحية بالقرية لخدمة أبناء القرية مؤقتا، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ورفض الأطباء تنفيذ قرار الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بانتدابهم مؤقتا للعمل بالوحدة الصحية لسد احتياجات القرية، وتوفير الخدمة الطبية لأبناء القرية لحين انتهاء الأزمة خلال الفترة القادمة.

وانتقل الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتور هشام شيحة مدير عام المستشفيات بالمديرية، والدكتور سيد قاعود مدير الإدارة الصحية ثان المحلة، والدكتور فتحي فايد مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية للقرية، للاجتماع بالأطباء وإقناعهم بالوقوف بجانب ابناء قريتهم فى الأزمة التي تمر بها، ومساعدة الأهالى فى توفير خدمة طبية لهم.

وكشف مصدر طبي مسئول، أن جميع الأطباء من ابناء القرية رفضوا العمل بالوحدة مؤقتا لحين انتهاء الازمة عدا طبيب واحد ويدعي محمد فيشار اخصائي صدر بمستشفى صدر المحلة والذي حرص على تنفيذ القرار وخدمة ابناء قريته.

وأضاف المصدر، أن المديرية وفرت جميع المستلزمات الطبية من كمامات وقفازات بالوحدة وتوفير الادوية داخل الوحدة لخدمة ابناء القرية المترددين عليها، مؤكدا أن وكيل وزارة الصحة بصدد اصدار تكليفات وإشارات للأطباء من ابناء القرية للعمل بالوحدة مؤقتا، لحين انتهاء الازمة، بدلا من الذهاب لمقر عملهم خارج القرية.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية قد دفعت بأكبر فريق ترصد وقائي، لقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة، بعد ظهور 8 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وضم الفريق لجان من إدارات الترصد، وإدارة الطب الوقائي، وإدارة العلاج الحر، وإدارة التغذية الصحية، وإدارة الثقافة الصحية.

وقامت اللجنة بالمرور على جميع منازل القرية، وخاصة منازل اسر المصابين الـ8، وعمل التوعية اللازمة لهم بخطورة المرض وطرق الوقاية وضرورة القيام بالتطهير المستمر، كما تم المرور المنازل المحيطة بمنازل المصابين بطول 2كم فى جميع الاتجاهات، والتنبيه على الأهالى بعدم الخروج نهائيا من المنازل، وسرعة التوجه للمستشفيات فى حال ظهور أي اعراض للمرض عليهم.

كانت مستشفى صدر المحلة قد استقبلت شابا يعمل مديرا لأحد المطاعم بطنطا، وتبين إصابة 7 من أقاربه بينهم والده ووالدته، و2 من زملائه بالعمل أحدهم من طنطا والثانى من مركز كفر الزيات.

فيما قرر اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، منع خروج الموظفين أو العاملين بالمصالح الحكومية من القرية للمدينة، خشية أن يكونوا حاملين للمرض.

وكانت شهدت محافظة الغربية ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 14 حالة منهم 8 حالات من قرية الهياتم مركز المحلة و2 حالة من المخالطين للحالة المصابة من العاملين معه بمطعم بطنطا أحدهما من طنطا والثانى من كفر الزيات وحالة من قرية العزيزية مركز سمنود وحالة من قرية ميت بدر حلاوة بسمنود وحالة من منطقة الرجبى بالمحلة وحالة بقرية الجميزة بمركز السنطة ليرتفع عدد الحالات المشتبه بها بالغربية 14 حالات إيجابية و47 حالة لم تظهر نتيجة عيناتها حتى الآن.

يذكر أن الطب الوقائي بمديرية الصحة تقوم بعملية مراجعة للحالات المختلطة للحالات المصابة لبيان مدى إصابتها بالفيروس ووضعهم تحت الرقابة الصحية والعزل الصحى بالمنازل.

وكشف مصدر مسئول بمحافظة الغربية، أنه تم اتخاذ قرار بوضع قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بالحجر الصحى، ومنع دخول وخروج أحد من القرية، بعد ظهور 8 حالات إيجابية لأشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد المصابين، بمحافظة الغربية لـ14 حالة منهم 8 حالات من هذه القرية.



أطباء قرية الهياتم بالغربية يرفضون العمل بالوحدة الصحية ووكيل الصحة يجتمع بهم



أطباء قرية الهياتم بالغربية يرفضون العمل بالوحدة الصحية ووكيل الصحة يجتمع بهم



أطباء قرية الهياتم بالغربية يرفضون العمل بالوحدة الصحية ووكيل الصحة يجتمع بهم



أطباء قرية الهياتم بالغربية يرفضون العمل بالوحدة الصحية ووكيل الصحة يجتمع بهم



أطباء قرية الهياتم بالغربية يرفضون العمل بالوحدة الصحية ووكيل الصحة يجتمع بهم



أطباء قرية الهياتم بالغربية يرفضون العمل بالوحدة الصحية ووكيل الصحة يجتمع بهم



أطباء قرية الهياتم بالغربية يرفضون العمل بالوحدة الصحية ووكيل الصحة يجتمع بهم



أطباء قرية الهياتم بالغربية يرفضون العمل بالوحدة الصحية ووكيل الصحة يجتمع بهم