اليوم السابع
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مدارس ومكاتب بريد تشارك فى صرف المعاشات ببورسعيد.. والمحافظ يطلب ترك مسافات

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:16 م
مدارس ومكاتب بريد تشارك فى صرف المعاشات ببورسعيد.. والمحافظ يطلب ترك مسافات سكرتير عام محافظة بورسعيد يتابع "صرف المعاشات" بمكاتب بريد المناخ
بورسعيد – السيد فلاح

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بدأت، اليوم الأربعاء، مكاتب البريد و٣ مدارس ببورسعيد صرف معاش شهر إبريل فى كافة قطاعات المحافظة، بحسب الخطة التى وضعتها المحافظة لضمان عدم تكدس المواطنين، كإجراء إحترازي للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم التنسيق فيما بين منطقة بريد بورسعيد ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لاختيارعدد من المدارس القريبة من مكاتب البريد لصرف المعاشات، وذلك لتسهيل وتيسير إجراءات صرف المعاشات لأصحابها، وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين خلال تلك الفترة.

وقال محافظ بورسعيد، إن ذلك الإجراء يأتي استكمالًا لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنعًا لحدوث أي شكل من أشكال التكدس والزحام على مكاتب البريد خلال تلك الفترة، وتقليل التجمعات حرصًا على سلامة  المواطنين.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين اثناء صرف المعاش بترك مسافة بينهم حرصًا علي سلامتهم  في ذلك التوقيت، مشيرًا إلى أنه تم اختيار بعض المدارس للمساعدة في أعمال الصرف وهي مدرسة مكة المكرمة بحي المناخ ومدرسة القابوطي الإعدادية بنات بحي الضواحي ومدرسة أم المومنين بنات بالإضافة إلي مدرسة احتياطي وهي حامد الألفي.

من ناحية اخرى تابع اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد  اليوم، الإجراءات المتبعة لصرف المعاشات بمكاتب بريد المناخ والتي رافقة خلالها الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ  واطمئن السكرتير العام على اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأضاف سكرتير عام محافظة بورسعيد، أن هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد  بضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية  من أجل سلامة الجميع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وكان محافظ بورسعيد  قد قرر فتح عدد من المدارس للمساعدة في  صرف المعاشات وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بهدف منح الازدحام او التجمعات امام مكاتب البريد.

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