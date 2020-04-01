محافظ سوهاج: تأجيل سداد أقساط المستفيدين من برنامج مشروعك 6 أشهر

سوهاج – عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أنه يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ستة أشهر، وذلك بالتوازى مع قرارات وزير التنمية المحلية وتماشيا مع توجهات الدولة للحد من الآثار السلبية المترتبة على فيروس كورونا المستجد، ودعم ومساندة كافة القطاعات الاقتصادية بما فى ذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .

ولفت "الفقى"، إلى أن مبادرة " مشروعك" بالمحافظة تحتل حاليا المركز الثالث على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنها نفذت 14 ألفا و559 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها مليار و600 مليون و687 ألف جنيه؛ لتوفر 29 ألفا و389 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، وهى تمثل حجم الإنجازات التى تمت منذ بداية المبادرة وحتى مارس المنصرم.

وأكد المحافظ أن خدمات برنامج "مشروعك" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متاحة للشباب للاستفادة منها، من خلال زيارة مقرات المشروع الموجودة بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم، ومساعدة المواطنين المترددين على المقرات لتنفيذ مشروعاتهم، وتيسير الإجراءات عليهم؛ لزيادة الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

الجدير بالذكر أن البنك المركزى اقر مجموعة من الإجراءات الاحترازية والاستباقية تمثلت فى تأجيل الاستحقاقات الائتمانية " جميع المبالغ المستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية " بحيث يتم ترحيلها بداية من صدور التعليمات ولمدة ستة اشهر، كما تلتزم البنوك بعدم فرض أى عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، وتنطبق هذه الاجراءات على جميع عملاء مشروعك بما يعنى أنه يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة مشروعك تأجيل السداد المستحق عليهم ولمدة ستة اشهر .