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محافظ بورسعيد: تسليم 90٪ من شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى

الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:06 م
محافظ بورسعيد: تسليم 90٪ من شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، تسليم ٩٠٪ من شرائح التابلت لطلاب الأول الثانوى منذ بدء إجراءات تسليم الشرائح للطلاب، مشيرًا إلى أن المستهدف لاستلام شرائح التابلت من طلبة أولى ثانوى عام ٤٥٠١ طالب وطالبة، وتم تسليم ٤٠٤١ طالب وطالبة حتى الآن، وذلك فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم لمنع التكدس والتزاحم فى المدارس حفاظًا على صحة أبناءنا الطلاب لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد.

 

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد خصصت ١١ مركزًا بالمدارس لتوزيع الشريحة لتخدم كافة مدارس المرحلة الثانوية بالمحافظة وعددها ٢٩ مدرسة ما بين الحكومى والخاص، مضيفًا أن توزيع شرائح التابلت بدأت من يوم الاثنين لطلاب الصف الأول الثانوى والذى شهد توافد أولياء الأمور والطلاب على الشرائح.

 

كما أوضح محافظ بورسعيد، أن المحافظة حرصت على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب وأولياء الأمور اثناء حصولهم على شرائح التابلت، وكذلك اتباع الارشادات والتعليمات الخاصة بالصحة العام للمواطنين وكافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع الاختلاط وتوفير مناخ آمن فى ظل الأوضاع الاوضاع الراهنة، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الخروج من هذه المرحلة بسلام وسلامة المواطنين تأتى فى المقام الأول لتخطى هذه الفترة الحرجة.

 

 

 

 


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