اليوم السابع
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محافظ الجيزة: فتح منافذ للخضر والفاكهة لتكون بديلة للأسواق العشوائية.. صور

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:50 ص
محافظ الجيزة: فتح منافذ للخضر والفاكهة لتكون بديلة للأسواق العشوائية.. صور جولة محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سوق الجملة للخضراوات والفاكهة فى 6 أكتوبر للوقوف على الأسعار والتأكد من عدم المغالاة على المواطنين، لتخفيف العبء عنهم تضامنا مع الظروف الحالية التى تمر بها البلاد.
 
وأضاف المحافظ أن المحافظة ألغت كافة الأسواق العشوائية والأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة المواطنين، لافتا إلى أنه سيتم تدعيم الأحياء والمراكز والمدن بمنافذ بيع الخضروات والفاكهة لتكون بديلا للأسواق العشوائية التى تم الغاؤها خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا لمثل تلك المنافذ.
 
تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده الجهاز التنفيذي لسوق الجملة رافقه اللواء علاء بدران، السكرتير العام ويحيي فايد رئيس الجهاز التنفيذي للسوق.
 
وخلال الجولة أستوقف محافظ الجيزة أحد تجار التجزئة للتأكد منه عن أسعار الخضروات والفاكهة المقدمة للمواطنين ومدى توافرها بالسوق وجودتها مشددا أنه لن يتم السماح بالتلاعب بقوت المواطنين والمغالاة في الأسعار مؤكدا ان المحافظة لن تترك متلاعبا بالأسعار.  
 
وشدد راشد علي ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة موجها بمواصلة الحملات علي الأسواق لمتابعة الأسعار والتأكد من عدم المغالاة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغير ملتزمين .
 
واكد محافظ الجيزة ان سوق الجمله يعمل علي مدار الأسبوع ويستقبل المواطنين الراغبين في شراء احتياجاتهم مؤكدا على استمرار اعمال التطهير والتعقيم للسوق حرصا علي أمن وسلامة المترددين عليه .
 
وأعلنت محافظة الجيزة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة للمواطنين الراغبين في الشراء حيث بلغ سعر كيلو الطماطم والخيار 3 جنيهات والبطاطس والبصل والكوسة 2 جنية والليمون 12 جنيه والفلفل 10 جنيهات والبسلة 4 ونصف والثوم 4 والباذنجان ب 3 ونصف والبرتقال واليوسفي والموز والجوافة والكنتالوب والخوخ 5 جنيهات والفراولة 3 جنيهات .
 
 


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