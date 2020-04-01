كوالالمبور (أ ش أ)

بدأت ماليزيا، اليوم الأربعاء، عملية توزيع المساعدات المادية لشعبها بجميع طبقاتهم، ضمن جهود الحكومة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والصعوبات التى يواجهها فى ظل هذه الأزمة الصحية، وذكرت وكالة أنباء /برناما/ الماليزية أن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين أعلن مؤخرًا عن حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة باسم "حزمة العناية بالشعب" لتساعد بدورها على حماية رفاهية الشعب ودعم الشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تعزيز اقتصاد البلاد.

وكانت ماليزيا قد سجلت أمس 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي فيها إلى 2766 إلى جانب 43 وفاة.

وكان نائب وزير الخارجية الماليزى قمرالدين جعفر،أعلن أمس الثلاثاء، أن 4374 مواطنا ماليزيًّا ما زالوا تتقطع بهم السبل فى 56 دولة، مع العدد الأكبر منهم وهو 2156 شخصاً فى الهند، وذلك بعد وقف رحلات الطيران بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول الماليزى - في بيان أصدره، إن من بين الدول الأخرى التي تقطعت فيها بهم السبل؛ إندونيسيا 680 شخصًا، وتايلاند 337 شخصاً وأستراليا 226 شخصاً، ونيوزيلندا 153 شخصاً، والمملكة العربية السعودية 121 شخصاً، وباكستان 128 شخصاً، والفلبين 54 شخصاً، وسريلانكا 50 شخصاً، والإمارات العربية المتحدة 43 شخصاً .

وأضاف أن عدد الذين تقطعت بهم السبل في الهند من المتوقع أن ينخفض مع عودة المزيد منهم إلى أرض الوطن باستخدام 11 رحلة خاصة أخرى .

وأفاد بأن 3201 ماليزي الذين تقطعت بهم السبل في الهند كان قد تمت إعادتهم عبر عدة رحلات خاصة بتمويل من الحكومة والأحزاب السياسية والقطاع الخاص.