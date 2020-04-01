اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:14 م
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طالبان: سيتم الإفراج عن 100 سجين دفعة أولى فى إطار مبادلة السجناء

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:07 م
طالبان: سيتم الإفراج عن 100 سجين دفعة أولى فى إطار مبادلة السجناء متحدث طالبان ذبيح الله مجاهد
رويترز

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قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن أفغانستان ستطلق سراح بعض سجناء حركة طالبان هذا الأسبوع فى إطار إجراءات بناء الثقة من أجل إنجاح اتفاق سلام أبرمته الولايات المتحدة مع طالبان لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 20 عاما.

ووصل فريق من طالبان مكون من ثلاثة أعضاء إلى كابول أمس الثلاثاء لبدء عملية مبادلة السجناء واجتمع مع مسؤولين أفغان على الرغم من إجراءات العزل العام المطبقة في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووصف مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي هذه التطورات بأنها "أنباء طيبة"، وذلك بعد أسبوع من زيارته زعماء أفغان في كابول وممثلين عن طالبان في الدوحة لحثهم على المضي قدما في عملية السلام.

وقال متحدث باسم طالبان اليوم إن مئة على الأقل من أعضاء الحركة سيفرج عنهم قريبا كخطوة أولى لمبادلة ستة آلاف سجين تحتجزهم الحكومة الأفغانية والحركة المتشددة.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة "مئة سجين سيفرج عنهم في الدفعة الأولى وبعد ذلك سينظر الطرفان في إمكانية الإفراج عن مئة كل يوم".

وأضاف المتحدث أن المشاورات جارية بشأن الجوانب الفنية لعملية الإفراج عن السجناء وتوفير الفحص الطبي لهم وتابع أن إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا تزيد من التحديات.

 

 


طالبان

أفغانستان

تبادل سجناء

الحكومة الأفغانية

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