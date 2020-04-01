صور.. محافظ سوهاج يوجه بتيسير الإجراءات على المواطنين أصحاب المعاشات

سوهاج – عمرو خلف

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية المختلفة و أجهزة الامن والصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة وأجهزة المحافظة؛ لتيسير إجراءات صرف المعاشات لأصحابها من المواطنين بمكاتب البريد المختلفة وبنك ناصر الاجتماعي والمدارس ومراكز الشباب المزمع الصرف منها، للتوعية بطرق الوقاية ومنع التكدس والزحام، والتنظيم الأمني المناسب للمواطنين من أصحاب المعاشات.

وقال المحافظ أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على إقامة السرادقات بجانب مكاتب البريد وأفرع بنك ناصر الاجتماعي لمنع التكدس والازدحام وتخفيف حرارة الجو على المواطنين، موجها بضرورة ان يكون هناك مسافة مناسبة بين كل صاحب معاش والآخر لمنع التزاحم أمام مكاتب البريد، وبنك ناصر، والمدارس، ومراكز الشباب.

ومن جانبه أوضح حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة أن الوحدة المحلية استعدت لبدء صرف المعاشات لأصحابها من المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تجهيز استراحات أمام مكاتب البريد في قرية شندويل، وبنك ناصر الاجتماعي ، وفي بناويط تم تجهيز استراحات امام مكتب بريد الشيخ شبل، والمدراس التي سيتم بها صرف المعاشات، وذلك لراحة المواطنين من كبار السن، و حفاظاً على الصحة العامة.

وفي مركز ومدينة البلينا، قال أحمد البدري رئيس المركز أنه جاري متابعة وتنظيم صرف المعاشات بمكتب بريد بني حميل ، ومكتب بريد العوكلية بالمركز.

واشار ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة إلى أنه تم تجهيز الأماكن البديلة لصرف المعاشات وهي مركز شباب جهينة، والمدرسة الثانوية التجارية، وذلك لراحة المواطنين والوقاية الصحية اللازمة.

وقال على يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تجري الآن متابعة ميدانية لمنافذ صرف المعاشات بمركز ومدينة جرجا، مشيرا إلى أنه لا توجد أي معوقات لصرف المعاشات بنطاق الوحدة المحلية للمركز والمدينة.

وذكر محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج أنه تم المرور على مكتب بريد نجع الدير بادفا والعمل مستمر، وهناك التزام تام من المواطنين، مشيرا إلى تجهيز موقع إضافي لصرف المعاشات بقرية المحامدة البحرية بأولاد عزاز داخل المعهد الازهري، كما تم المرور على مكتب بريد تونس ولا توجد معوقات، حيث تسير عملة الصرف بالوحدات القروية التابعة للمركز بسهولة ويسر بدون معوقات.

وفي مركز ومدينة دار السلام ، قال لطفي محمد علي أنه بناء علي تعليمات الوزير المحافظ تم اليوم متابعة صرف المعاشات بمكاتب البريد والتأمينات الاجتماعية بدار السلام، ولا توجد معوقات حتى الآن.

ولفت عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما إلى أنه بالتعاون مع الإدارة التعليمية بالمركز تم المرور على المدارس التي تم تخصيصها لصرف المعاشات للمواطنين تم المرور على مدرسة طما الثانوية، ومدرسة المدمر الإعدادية، ومدرسه كوم اشقاو، ومدرسة الهيشة، ومدرسة مشطا، ووجد ان عملية صرف المعاشات تصرف بكل سهولة وراحة للمواطنين، و كل مواطن له مقعد خاص به.

وفي حي الكوثر قال أحمد الشطوري رئيس الحي أنه تم صرف المعاشات من مكتب بريد الكوثر وماكينات الصرف بالبنوك بالحي، لافتا إلى تجهيز مقاعد لراحة المواطنين كبار السن وحفاظاً على الصحة العامة .

وقال عبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة أنه تم المرور على مكاتب البريد والأماكن التي تم تخصيصها لصرف المعاشات وتم تيسير اجراءات الدخول والخروج ومنع التكدس ولوحظ ان عمليه صرف المعاشات تصرف بكل سهوله وراحه للمواطنين .