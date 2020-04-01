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صور .. كيف استقبلت 59 مدرسة ومركز شباب أصحاب المعاشات بالشرقية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:03 م
صور .. كيف استقبلت 59 مدرسة ومركز شباب أصحاب المعاشات بالشرقية صرف المعاشات
الشرقية - إيمان مهنى

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بدأت مكاتب البريد بمحافطة الشرقية ، صرف المعاشات ، منذ الثامنه صباحاً وحتي الساعه الثالثة عصراً ، اليوم الأربعاء ،  وتستمر علي مدار يومي الخميس والسبت القادمين الموافقين الثاني والرابع من أبريل الحالي ، لفئه 1000 جنيه فأقل من خلال 59 منفذ جديد "  مدارس - معاهد أزهريه - مراكز شباب - قاعات مجالس مدن – دور مناسبات "   تم تجهيزها  بمعرفه مدريات التربيه والتعليم والشباب والرياضه والأوقاف والمنطقة  الأزهريه ورؤساء المراكز ومجالس المدن   وتأمينها بمعرفه مديريه أمن الشرقية  علي مستوي المحافظة ، بجانب 328 مكتب بريد و 11 ماكينه صرف آلي وذلك لتخفيف العبء من علي كاهل المواطنين فوق  سن الستين ولمنع التزاحم حفاظاً علي سلامتهم من العدوي بالأمراض الفيروسية وخاصه فيروس كورونا المستجد.

فمنذ ساعات الصباح الأولى استقبلت مدرسه العصلوجي الثانويه التجارية ومكاتب البريد بمدينة الزقازيق والوحدات المحليه ببردين وأم الزين والطيبه  والتابعين لمركز الزقازيق إستقبلت جميعاً المواطنين في جو من التطهير والحماية الأمنية وبتنظيم من قِبل رئاسه مركز ومدينة الزقازيق حيث قام المواطنون بمراعاة المسافات  البينيه المحدده والفاصله بين كل حاصل على الخدمه ومن يليه .

وفي المدرسه الثانويه بأولاد موسي بمركز أبو كبير تم إستقبال المواطنين بتنظيم محكم  وتجهيز لمقاعد الإنتظار في فناء المدرسه على أن يقوم كل حاصل علي الخدمه بالدخول الي مكان الصرف وعقب انتهائه من الحصول علي خدمته يتم تطهير المكان من قبل عمال رئاسه مركز أبو كبير تمهيداً  لإستقبال المواطن التالي.

وفي مركز بلبيس قام  رئيس المركز بالمرور علي  عدد من الأماكن المخصصه لصرف المعاشات ومنها رحبه أبو عيسي ورحبه المنسي وكذلك مدرسه ميت كيس الابتدائيه المشتركه للتأكد من حصول أصحاب المعاشات علي خدماتهم  وقامت رئاسه المركز بمتابعه اعمال التطهير داخل هذه الأماكن حرصا علي سلامه المواطنين.

وفي مركز أبو حماد فتحت مدرسه السادات الاعداديه للبنين أبوابها لإستقبال صارفي المعاشات وسط الحراسه الأمنيه وإجراءات الأمن والسلامه ولم تشهد المدارس ومكاتب البريد بمركز أبو حماد أيه تكدسات أو زحام أثناء صرف المعاش.

وفي مركز الحسينيه قام رئيس المركز ومجلس المدينة  بفتح قاعة الإجتماعات برئاسه المركز  وتنظيم تواجد المواطنين من خلال موظفي المركز  وكذلك متابعه أعمال صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس المخصصه لذات الغرض وقام  رئيس  المركز بتفعيل إجراءات التطهير  للمكان والتاكد من ارتداء  موظفي البريد الكمامات والقفازات اثناء التعامل مع المواطنين لتوفير عناصر الأمن والسلامة.

 

وشهد مركز فاقوس تنظيما محكما سواء بالمدارس أو مكاتب البريد المخصصه  لصرف المعاشات لأربابها حيث قامت رئاسه المركز بالتأكيد علي أعمال التطهير  في جميع أماكن الصرف  وتوفير مقاعد انتظار لكبار السن  ووضع المظلات والتندات  لحمايه المواطنين  كما قام رجال الامن بتنظيم حركه  تعامل المواطنين  مع موظفي البريد والحصول علي خدماتهم .

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