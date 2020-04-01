اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:44 م
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صور.. حملة نظافة ورفع 40 طن أتربة ومخلفات صلبة بمركز أخميم فى سوهاج

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:07 م
صور.. حملة نظافة ورفع 40 طن أتربة ومخلفات صلبة بمركز أخميم فى سوهاج جانب من الحملة
سوهاج – عمرو خلف

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بسوهاج برئاسة حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم حملة لرفع الاتربة والمخلفات الصلبة ونظافة بقرية الحواويش برئاسة أشرف على رئيس القرية بناحية المرشح والطواحين وعرب مهدى وبجوار سور مصنع الألبان وطريق الوزات والطريق المؤدى لحى الكوثر وتم رفع 40 طنا من الأتربة والمخلفات الصلبة والتراكمات وتم غسل الطرق والبلدورات والأرصفة وتم رى الأشجار.

كما قام فريق الكهرباء التابع للوحدة تحت إشراف أسعد حسين - سكرتير المركز بحملة إنارة شملت ميدان مركز شرطة أخميم وامتداد شارع أبو القاسم والطريق المار من برج نقاوة حتى مسجد مانوثة المتفرع من طريق أخميم سوهاج وكذلك تمت أعمال الصيانة والإنارة بشارع التأمينات، وشدد حبارير على مسئولى المدينة والقرى ببذل المزيد من الجهود فى مجال الإنارة والنظافة وأعمال التجميل والارتقاء بالمظهر الحضارى اللائق لمركز أخميم.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم برئاسة حسين حبارير، بالاشتراك مع الطب البيطرى بأخميم وجهود المشاركة المجتمعية بحملة للتطهير والتعقيم داخل قرية الحواويش حيث تم تعقيم وتطهير مدرسة السلامونى الابتدائية الجديدة ومدرسة السلامونى للتعليم الأساسي ومبنى الوحدة المحلية بالحواويش وذلك ضمن خطة المركز لأعمال التطهير ضد فيروس كورونا المستجد كما تم عمل حملة نظافة ورفع مخلفات بناحية نقطة المناصرة بالديابات والطواحين والحواويش القبلية والبحرية والسلامونى، كما شنت الوحدة المحلية حملة لرفع الإشغالات ونظافة بالسوق الأسبوعي لمدينة أخميم بجوار المنطقة الأثرية.

وشدد حبارير على مسئولى المدينة والقرى برفع وازالة الاسواق وعدم اقامتها مع تطهير كامل للطرق والشوارع والميادين خشية انتشار الفيروسات المستجدة كما نبه بأنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اقامة الأسواق.

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة (

 

جانب من الحملة (5)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (6)
جانب من الحملة (

 

جانب من الحملة (7)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة

سوهاج

مخلفات صلبة

قمامة

اخميم

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