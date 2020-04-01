صحة سوهاج تواصل حملات التوعية بطرق مواجهة فيروس كورونا

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج ، عن إستمرارها فى أعمال التوعية الصحية الخاصة بفيروس كورونا فى جميع الأماكن ، ولصق الملصقات الخاصة بطرق الحماية من الفيروس فى الأماكن الأكثر حيوية للحد من إنتشار المرض فى محافظة سوهاج ، صرح بذلك الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة.

وأضاف هانى جميعه ، أنه من هذا المنطلق تم أمس زيارة أكثر من مصلحه حكومية ، منهم مديرية الإصلاح الزراعى ومديرية الإسكان والمديرية المالية ومكتب بريد ناصر ووحده أسعاف ناصر ، وجهاز حمايه المستهلك ، والهيئة العامة للاستثمار ، والمناطق الحرة وهيئه الإتصالات ، بالإضافه إلى مخابز العيش ، وتم عمل توعيه صحية للمواطنين عن أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه .

وأشار وكيل وزارة الصحة ،إلى أن عملية التوعية لاقت إستحسان المواطنين والعاملين بالمصالح الحكومية ، وأننا سوف نستمر فى التعميم لعملية التوعية وسوف نصل إلى أبعد مكان بالنجوع والقرى والمراكز من أجل مجابهة فيروس كرورنا ، والحد من إنتشاره ، وناشد وكيل الوزراة جموع الشعب السوهاجى بالإلتزام بالقواعد والإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن عدد من شباب المحافظات وبعض المنظمات دشنوا مبادرات ايجابية لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا ، فيما أطلقت شركات المياه بالمحافظات عدة حملات للتوعية ، وكذلك مديريات الصحة ، ورش المصالح الحكومية بالكلور والمطهرات ، وقيام عدد من الشباب بالمساعدة فى تعقيم المساجد قبل إغلاقها ، بالإضافة إلى قيام بعض المصالح الأخرى بتوزيع عدد من الكمامات الطبية على العاملين خوفا من انتشار المرض.

وفى سوهاج ، تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ، حملة تطهير وتعقيم جميع مواقع الشركة باستخدام الكلور بنسبة تركيز 1% لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد وجميع أنواع الفيروسات الأخرى ، التى قد تتسبب فى إصابة العاملين بالأمراض .