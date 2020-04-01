اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الأقصر تعلن إصابة ممرض بفيروس كورونا وعزل المخالطين له 14 يوماً

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:40 م
صحة الأقصر تعلن إصابة ممرض بفيروس كورونا وعزل المخالطين له 14 يوماً اصابة ممرض بفيروس كورونا بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أنه تم إكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لممرض واحد، وتم على الفور عزل كافة المخالطين للحالة لمدة 14 يوماً وسحب عينات ممن ظهرت عليهم أعراض، وتم على الفور إطلاق حملة تطهير وتعقيم شاملة للمكان بأكمله، وتم إتخاذ الإجراءات الوائية اللازمة.

وأوضح المديرية – فى بيان صحفى – أنه تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا، مضيفاً أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.


الاقصر

اصابة ممرض بكورونا بالاقصر

وزارة الصحة

اخبار الاقصر

فيروس كورونا المستجد

اخبار المحافظات

اصابة ممرض بفيروس كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. تواصل أعمال التعقيم والتطهير لمقرات المعاهد الأزهرية فى الأقصر

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:57 ص

رئيس مدينة الزينية بالأقصر يفتح صالة مركز الشباب لصرف المعاشات

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:25 ص

صور.. بدء توافد الأهالى لصرف المعاشات بالخيام المجهزة فى الأقصر

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:02 ص

مياه الأقصر تعلن إنقطاع المياه غدا بمحطة الرضوانية لأعمال التطهير الدورية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:00 ص

قيادات الأقصر يتابعون تطبيق حظر التجوال بشوارع المدينة.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى توزيع أراضى على غير المستحقين

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى توزيع أراضى على غير المستحقين

انتهاء سابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء سابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة