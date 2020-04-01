رئيس مدينة القصير يلتقى مسئولى الصحة لبحث مواجهة فيروس كورونا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

التقى اللواء سعد البدرى، رئيس مدينة القصير،بمحافظة البحر الأحمر،بمدير الإدارة الصحية،والقائم بأعمال مدير المستشفى، لبحث ماتم من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد البدرى على تكثيف الجهود من أجل مكافحة الفيروس المستجد،وتنفيذ خطة العمل التى تشمل تطهير كافة المواقع والشوارع ، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية مستمرة فى أعمال التطهير.

كما وجه بضرورة توفير كافة الخدمات الصحية للأهالى،مشددا على تواجد الأطباء وهيئة التمريض بأماكن عملهم واتخاذ كافة مايلزم لتعقيم العيادات وطرقات المستشفى وغرف المرضى وجميع الأقسام المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مدينة القصير للمستشفى للوقوف على مدى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين،وبحث آخر المستجدات فى مكافحة فيروس كورونا،وناقش بعض المعوقات التى تعوق سير العمل،موجها بضرورة تلاشيها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمدينة.

من جانب آخر وجه اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير،باستمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة المناطق والشوارع الفرعية والرئيسية بالمدينة ، مشددا على تكثيف العمل والورديات والمرور اليومى لرصد أى تجمعات للقمامة ورفعها على الفور.

وقامت شركة النظافة برفع القمامة بعدد كبير من المناطق والشوارع الفرعية والرئيسية،حيث تابعت الوحدة المحلية لمدينة القصير الأعمال بشارع جامعة الدول العربية وميدان الدولفين.

يذكر أن رئيس مدينة القصير يتابع أعمال رفع المخلفات بجميع انواعها ، مؤكدا على الإدارات المختصة بالوحدة المحلية،بتنفيذ خطة تطوير منظومة النظافة التى استهدفتها الوحدة المحلية لرفع المخلفات يوميا ، وضرورة التوعية بالاستخدام الأمثل فى الحفاظ على نظافة الشوارع.

رئيس مدينة القصير خلال تفقده المستشفى المركزي



حملات توعية بالقصير بفيروس كورونا

رئيس مدينة القصير خلال تفقده المستشفى المركزي

رئيس مدينة القصير خلال تفقده المستشفى المركزي