رئيسة المفوضية الأوروبية تناقش خطة إنقاذ الوظائف مع رئيس وزراء إيطاليا

كتبت: هناء أبو العز

ناقشت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مع رئيس وزراء إيطاليا، خطة الاتحادـ الأوروبي، التي تهدف إلى إنقاذ وظائف الكثير من الإيطاليين خلال أزمة فيروس كورونا.

وما يزال فيروس كورونا يتمدد مخلفا عشرات آلاف الضحايا، حيث سجلت أحدث إحصائية وفاة أكثر من 43 ألف شخص حول العالمي، منها حوالي 30 ألفا في أوروبا، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة في العالم نحو 870 ألفا.

إيطاليا سُجل فيها أكبر عدد من الوفيات في العالم حتى اللحظة أكثر من 12 ألفا و400 خلال شهر ونصف ، وبدأت فيها وعلى ما يبدو إجراءات العزل تؤدي إلى نتائج "مشجعة" وذلك منذ فرضها قبل ثلاثة أسابيع.

لكنها أيضا سجلت 837 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة. ونكست الأعلام أمس الثلاثاء أمام مباني بلدياتها، في دقيقة صمت "تكريما لضحايا فيروس كورونا" وللعاملين في القطاع الصحي.

وفي كل الأماكن، تعمل الطواقم الصحية والطبية بأقصى طاقتها. وتمضي الحكومة الإيطالية إلى تمديد حالة الإغلاق الوطني حتى 13أبريل.

وكانت إيطاليا قد عطلت كافة الأنشطة باستثناء الحيوي منها، وهو الأمر الذي ألقى بظلال ثقيلة على اقتصاد يعاني أصلا. وكان من المقرر أن ينتهي الإغلاق في الثالث من أبريل الجاري، رغم أن التمديد كان متوقعا على نطاق واسع.