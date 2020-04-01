اليوم السابع
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"حماية المستهلك" يضبط أدوية مهربة ومستلزمات طبية مجهولة بأسوان.. صور

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:27 م
"حماية المستهلك" يضبط أدوية مهربة ومستلزمات طبية مجهولة بأسوان.. صور جانب من حملة جهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلى
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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شن جهاز حماية المستهلك بأسوان، برئاسة صالح فنجرى الصغير، حملة مشتركة مع إدارة التفتيش الصيدلى بأسوان برئاسة الدكتور إسلام شمروخ، مدير الإدارة، للتفتيش والتحقق فى مجموعة من بلاغات وشكاوى المواطنين التى وردت للجهاز الفترة الماضية.

يأتى ذلك فى إطار جهود الحكومة لتخفيف لآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على المواطنين ودعم الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة والحرص على سلامة المواطنين من خلال مراقبة وضبط الأسواق، وبتوجيهات من اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن خلال التفتيش الميدانى على ثمانية صيدليات داخل مدينة أسوان، تم رصد مخالفات متنوعة بين منتجات مجهولة المصدر، وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلى ومحظور تداولها، ومنتجات مجهولة المصدر بجانب أدوية تابعة للتامين الصحى محذور بيعها، بجانب مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية "كممات وقفزات طبية" ومواد تطهير مجهولة المصدر.

وأكد صالح فنجرى رئيس جهاز حماية المستهلك بأسوان، أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وتم إحالة المحاضر للنيابة العامة لمتابعة التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وسوف يقوم الجهاز بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية الأيام القادمة لتكثيف النشاط الرقابى على الأسواق، حيث يشمل جميع وأحياء ومدن ومراكز محافظة أسوان، ويسعد الجهاز بتلقى كافة الشكاوى والبلاغات من المواطنين من خلال الموقع الالكترونى للجهاز او من خلال مقر الجهاز خلف مجلس مدينة أسوان وأيضاً من خلال خدمة رسائل الواتس آب على رقم  01281661880 أو من خلال الخط الساخن الخاص بالجهاز على الرقم 19588.

وفى سياق آخر، قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول دعوى اتهام 3 مسئولين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بارتكاب مخالفات أدت للمساس بالمال العام، لاختصاص النيابة الإدارية سلطة جهة الإدارة توقيع جزاءات على المحالين دون سندمن القانون .

 

المشرفون على الحملة
المشرفون على الحملة

 

جانب من التفتيش على الأدوية
جانب من التفتيش على الأدوية

 

جانب من حملة جهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلى
جانب من حملة جهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلى

 

حملة للتفتيش على الصيدليات
حملة للتفتيش على الصيدليات

 

مستلزمات طبية مجهولة
مستلزمات طبية مجهولة

 


جهاز حماية المستهلك

التفتيش الصيدلى

ادوية مهربة

مستلزمات طبية مجهولة

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