اليوم السابع
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توقعات صادمة لباحثين أمريكيين بشأن كورونا: متوسط الوفيات حتى أغسطس 84 ألفا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:57 ص
توقعات صادمة لباحثين أمريكيين بشأن كورونا: متوسط الوفيات حتى أغسطس 84 ألفا كورونا
كتبت ريم عبد الحميد

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 نشر علماء بجامعة واشنطن الأمريكية تنبؤا بكيفية تأثر كل ولاية أمريكية بوباء كورونا على مدار الأشهر الأربعة المقبلة.

 

 

وبحسب ما قالت مجلة نيوزويك الأمريكية، فإن الباحثين فى معهد مقاييس الصحة التابع لكلية الطب بالجامعة، حذروا من أن الولايات المتحدة غير مستعدة، وليس لديها مخزون كاف لمواجهة الارتفاع المتوقع فى الطلب خلال الأسابيع المقبلة.

 

ووفقا للنموذج، فإن طلب المستشفيات لعلاج كوفيد 19 من المتوقع أن يصل إلى ذروته فى 15 إبريل 2020، مع الانخفاض فى بداية أغسطس. وقدم الفريق توقعات بالطلب على الخدمات الطبية مثل أسرة المستشفيات العامة وأسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس والوفيات بمرض كوفيد 19 على مدار الأربعة المقبلة.

 

وأظهرت التوقعات أنه حتى يوم 30 مارس 2020، فإن أمريكا بحاجة إلى 220.643 سرير، بها نقص حوالى 54.046 واحدا. وتوقعات الحاجة إلى 32.976 سرير عناية مركزة، مع وجود نقص 13.856.  وبشكل عام، سيكون هناك حاجة إلى 26.381 جهاز تنفس.

 

وتوقع الباحثون أن تصل ولايات نيويورك ونيوجيرسى وفيرمونت إلى الذروة مبكرا، حيث يصل الطلب على موارد المستشفيات إلى الذروة فى 9 إبريل 2020، وفقا للتوقعات.

 

فى نيويورك، التى مات بها أكثر من 1300 شخص جراء الإصابة بالفيروس، ستكون المستشفيات بحاجة إلى 73.620 سرير، مع وجدود نقص 60.610 واحدا حتى الآن. إلى جانب الحاجة إلى 11.320 سرير عناية مركزة ، لكن هناك نقص 10.602، وستكون هناك حاجة أيضا إلى 9.055 جهاز تنفس صناعى.

 

 وبناء على البيانات الحالية، فإن النموذج توقع أن يصل عدد وفيات كورونا فى الولايات المتحدة إلى حوالى 84 ألف حتى الرابع من أغسطس، لكن عبر نطاق أكبر من الشكوك يتراوح من 36.614 إلى 152.582 حالة وفاة.


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