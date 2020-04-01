اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يدعو لحل مشترك بشأن النفط ويقول الوضع صعب

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:35 م
بوتين يدعو لحل مشترك بشأن النفط ويقول الوضع صعب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الدول المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء إلى العثور على حل يمكن أن يحسن الوضع فى أسواق النفط العالمية، والذى قال إنه "صعب"، وأبلغ اجتماعا للحكومة الروسية، أن الولايات المتحدة يساورها القلق هى الأخرى حيال وضع سوق النفط، بحسب تسجيل لوقائع الاجتماع.
 
وأضاف بوتين، أنه إذا انخفضت الاستثمارات بقطاع النفط، فإن أسعار الخام ستنتعش بلا ريب، وهو ما وصفه بالشيء الذى "ليس فى صالح أحد".
 
و من جهته، قال رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، إن روسيا رصدت نحو 18 مليار دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، متعهدا بإجراءات إضافية لتجاوز الأزمة التى وضعت الاقتصاد على شفا الركود، تعزز روسيا الخطوات المتخذة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا بينما تكابد صدمة انهيار سعر النفط - أحد أهم صادراتها - إلى أدنى مستوياته فى 18 عاما وتراجع سريع فى قيمة الروبل.
 
وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، خلال اجتماع حكومى ،"إجمالا، جنبت وزارة المالية 1.4 تريليون روبل (17.8 مليار دولار) لأغراض مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا وإجراءات مواجهة الأزمة."
 
وأبلغ الاجتماع، الذى جرى عن بعد وترأسه الرئيس فلاديمير بوتين أن الحكومة تعكف على مجموعة جديدة من الإجراءات "الهادفة لتجاوز تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد".
 
وقال ميشوستين، إن روسيا أقرت إعفاءات ضريبية وخففت الشروط التنظيمية للشركات المتضررة من الفيروس، فى قطاعات مثل الخدمات الغذائية والسياحة.
 

روسيا

الرئيس الروسى

النفط

اسعار النفط

الحكومه الروسيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا ترصد 18 مليار دولار لمعالجة تداعيات أزمة كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:28 م

بوتين يعلن حالة الطوارئ فى روسيا لمواجهة وباء كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:46 م

روسيا تبحث فرض حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:52 م

الناتو يسعى لتقديم مساعدات طبية وقلق من مناورات روسيا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:51 م

مصادر: روسيا تبحث فرض حالة الطوارئ بسبب تفشى كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:30 م

الكرملين: روسيا والسعودية لا تجريان محادثات بشأن النفط في الوقت الراهن

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الصحة: 61% نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين الذكور و39% من الإناث

وزيرة الصحة: 61% نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين الذكور و39% من الإناث

اطمن ماتخافش إحنا هنا علشانك.. أطباء مستشفى «النجيلة» يبعثون برسائل اطمئنان

اطمن ماتخافش إحنا هنا علشانك.. أطباء مستشفى «النجيلة» يبعثون برسائل اطمئنان

وزير التعليم: تقييم طلاب المنازل والسجون من خلال مشروع بحثى

وزير التعليم: تقييم طلاب المنازل والسجون من خلال مشروع بحثى

البابا تواضروس: غلق الكنائس صعب فقابلوه بالصبر وقاية للجميع

البابا تواضروس: غلق الكنائس صعب فقابلوه بالصبر وقاية للجميع

غرفة عمليات الوزراء: عدم التزام المواطنين قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة

غرفة عمليات الوزراء: عدم التزام المواطنين قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة

الصحة العالمية: سنصل قريبا لمليون حالة إصابة بكورونا و50 ألف وفاة

الصحة العالمية: سنصل قريبا لمليون حالة إصابة بكورونا و50 ألف وفاة

الصحة العالمية: 47 دولة التحقت بمسار التجارب على علاج جديد لفيروس كورونا

الصحة العالمية: 47 دولة التحقت بمسار التجارب على علاج جديد لفيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية "قلقة جدا" من "الانتشار السريع" لكورونا فى العالم

منظمة الصحة العالمية "قلقة جدا" من "الانتشار السريع" لكورونا فى العالم

إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجار

إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجار

"الداخلية" تحارب كورونا.. غلق 288 مطعما ومحلا و72 مركزا تعليميا.. شرطة التموين تنتفض ضد محتكرى الأغذية وتحرر 174 قضية.. توفير السلع المخفضة بمبادرة "كلنا واحد".. والعيون الساهرة تساعد الحالات الحرجة أثناء الحظر

"الداخلية" تحارب كورونا.. غلق 288 مطعما ومحلا و72 مركزا تعليميا.. شرطة التموين تنتفض ضد محتكرى الأغذية وتحرر 174 قضية.. توفير السلع المخفضة بمبادرة "كلنا واحد".. والعيون الساهرة تساعد الحالات الحرجة أثناء الحظر

ترامب: وكلاء إيران يخططون لمهاجمة قواتنا.. وطهران ستدفع ثمنا كبيرا

ترامب: وكلاء إيران يخططون لمهاجمة قواتنا.. وطهران ستدفع ثمنا كبيرا

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم الثامن وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم الثامن وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة