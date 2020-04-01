بوتين يدعو لحل مشترك بشأن النفط ويقول الوضع صعب

رويترز

دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الدول المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء إلى العثور على حل يمكن أن يحسن الوضع فى أسواق النفط العالمية، والذى قال إنه "صعب"، وأبلغ اجتماعا للحكومة الروسية، أن الولايات المتحدة يساورها القلق هى الأخرى حيال وضع سوق النفط، بحسب تسجيل لوقائع الاجتماع.

وأضاف بوتين، أنه إذا انخفضت الاستثمارات بقطاع النفط، فإن أسعار الخام ستنتعش بلا ريب، وهو ما وصفه بالشيء الذى "ليس فى صالح أحد".

و من جهته، قال رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، إن روسيا رصدت نحو 18 مليار دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، متعهدا بإجراءات إضافية لتجاوز الأزمة التى وضعت الاقتصاد على شفا الركود، تعزز روسيا الخطوات المتخذة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا بينما تكابد صدمة انهيار سعر النفط - أحد أهم صادراتها - إلى أدنى مستوياته فى 18 عاما وتراجع سريع فى قيمة الروبل.

وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، خلال اجتماع حكومى ،"إجمالا، جنبت وزارة المالية 1.4 تريليون روبل (17.8 مليار دولار) لأغراض مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا وإجراءات مواجهة الأزمة."

وأبلغ الاجتماع، الذى جرى عن بعد وترأسه الرئيس فلاديمير بوتين أن الحكومة تعكف على مجموعة جديدة من الإجراءات "الهادفة لتجاوز تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد".

وقال ميشوستين، إن روسيا أقرت إعفاءات ضريبية وخففت الشروط التنظيمية للشركات المتضررة من الفيروس، فى قطاعات مثل الخدمات الغذائية والسياحة.