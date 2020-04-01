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بريطانيا تقرر استدعاء 3000 من قوات الاحتياط فى الجيش لمواجهة كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 08:52 م
بريطانيا تقرر استدعاء 3000 من قوات الاحتياط فى الجيش لمواجهة كورونا كورونا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل لها، أن بريطانيا قررت استدعاء 3000 من قوات الاحتياط في الجيش لمواجهة كورونا.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات الصحية فى بريطانيا عن تسجيل 563 حالة وفاة ذات علاقة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد ضحايا المرض فى البلاد إلى 2352 شخصا، فيما ارتفع عدد الإصابات ضمن الكادر الطبى إلى أكثر من ألفى شخص، و ذلك حسبما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن جهتها قاربت المملكة المتحدة البريطانية، على الانتهاء من بناء مستشفى  فى 10 أيام بمركز معارض أكسل، بطاقة 4000 سرير لمرضى الفيروسات التاجية لافتتاحها خلال أيام.

ووفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" فإن ما يصل إلى 200 جندى شاركوا  فى بناء المستشفى، على أن يتم استخدامها الآن لعلاج مرضى Covid-19 المنقولين من وحدات العناية المركزة فى جميع أنحاء لندن.

وقال الكولونيل أشلى بوريهام، إنه مسؤول عن 256 مستشفى مدينة لندن الميدانى، فهو مسؤول عن الأفراد العسكريين الذين يعملون فى منشأة NHS، قائلا : "نحن نفعل ذلك لإنقاذ حياة سكان لندن، فالتحديات هى نفسها فى الخرب والمرض.

 

 تمثلت المساعدات فى التخطيط الطبى واللوجيستيات والهندسة والمهام، مثل بناء الأسرة ووضع الأرضيات وتنفيذ الكهرباء والسباكة.

 

 


بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

الجيش

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