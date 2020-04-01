الحكومة السعودية تقصر نقل الركاب بالتطبيقات الذكية على السعوديين فقط

كتب محمد عبد المجيد

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودى المهندس أحمد بن سليمان الراجحى، قرارًا وزاريًا يقضى بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، يهدف القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدة الشباب على تحسين مستوى الدخل، والإسهام فى دعم الاقتصاد السعودى وإجمالى الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.

وشددت الوزارة، على ضرورة العمل بموجب هذا القرار، مبينة بأنه سيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزارى رقم 178743.