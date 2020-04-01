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الحكومة السعودية تقصر نقل الركاب بالتطبيقات الذكية على السعوديين فقط

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:14 م
الحكومة السعودية تقصر نقل الركاب بالتطبيقات الذكية على السعوديين فقط المهندس احمد بن سليمان الراجحى
كتب محمد عبد المجيد

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أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودى المهندس أحمد بن سليمان الراجحى، قرارًا وزاريًا يقضى بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، يهدف القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدة الشباب على تحسين مستوى الدخل، والإسهام فى دعم الاقتصاد السعودى وإجمالى الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.
 
وشددت الوزارة، على ضرورة العمل بموجب هذا القرار، مبينة بأنه سيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزارى رقم 178743.
 
 
وناشد الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية جميع فئات المجتمع بالالتزام بقرار حظر التجول، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت نحو 37 ألف طلب تنقل خلال يومين ونعمل على دراستها، وأضاف الناطق باسم وزارة الداخلية، أنه تتم دراسة كل الطلبات الخاصة بالتنقل والحالات الإنسانية، مبينا أن معظم الطلبات تخالف أنظمة وضوابط منع التجول.
 
 
وفى وقت سابق، حذرت الصحة السعودية، أفراد المجتمع كافة من بعض الممارسات التى تتم فى المنازل هذه الأيام من قبل بعض المنتسبين لبعض المهن ، مبينةً أنها قد تسهم فى سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد .
 
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أبانت الصحة عبر إنفوجرافيك توعوى نشرته في حسابها الرسمى على تويتر أن الحلاق والكوافير يسهمون في ذلك نظراً لتكرار استخدام أدوات الحلاقة بين عدة أشخاص، كما أن مندوب التوصيل غير الرسمى يسهم أيضاً من خلال عدم تطبيقه إجراءات السلامة الوقائية، وكذلك المعلم الخصوصى يسهم أيضاً نظراً لاختلاطه المتكرر مع أشخاص في البيوت خلال فترة عمله .

السعوديه

الحكومه السعوديه

الاقتصاد السعودى

الناتج المحلى السعودى

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