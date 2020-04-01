اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:41 م
خالد صلاح
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التشيك تسجل 32 وفاة و 3330 إصابةً بفيروس "كورونا"

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:32 م
التشيك تسجل 32 وفاة و 3330 إصابةً بفيروس "كورونا" كورونا فى التشيك
وكالات

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سجلت جمهورية التشيك ثمانى وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع اجمالى الوفيات إلى 32 فيما وصلت الإصابات بالفيروس إلى 3330 حالة إصابة بعد تسجيل 328 إصابة جديدة.
وذكرت وكالة الأنباء التشيكية نقلًا عن وزارة الصحة في البلاد أن 55 ألف اختبار أجرى حتى الآن لكشف الفيروس. وشملت معظم الإصابات العاصمة براج فضلًا عن أن معظم الوفيات من كبار السن ونصفهم من سكان العاصمة.


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وفيات كورونا

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