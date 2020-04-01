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الأوقاف السنية بالبحرين تصرف مكافآت للأئمة والمؤذنين رغم إغلاق الجوامع

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:47 ص
الأوقاف السنية بالبحرين تصرف مكافآت للأئمة والمؤذنين رغم إغلاق الجوامع
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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وافق مجلس الأوقاف السنية بمملكة البحرين على مواصلة صرف مكافآت الأئمة والمؤذنين والخطباء طوال فترة إغلاق الجوامع والمساجد، والذي تم تفعيله مؤخرا ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها كافة أجهزة ومؤسسات المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

ووفقا لصيحفة الأيام، قال راشد بن محمد الهاجري رئيس المجلس, بأن المجلس وافق على هذا القرار مراعاة للظروف التي تمر بها المملكة التي تأثرت بالظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، ورغبةً في تقدير أصحاب الوظائف الدينية الذين لم يألوا جهدا في خدمة دور العبادة وتعليم الناس الخير.

 

وكانت أعلنت البحرين أمس الثلاثاء، تعافى 21 شخصا من كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ووجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بعلاج مجانى لـ47 مريضا بفيروس كورونا من الوافدين، جاء ذلك بحسب العربية، فى غضون ذلك  ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، اليوم، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء التى تعقد لأول مرة عن بعد.

 

وأشاد مجلس الوزراء بالأمر الملكى للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، بمساعدة الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا لما تمثله من لفتة إنسانية نبيلة ورعاية من الملك للتخفيف من الأعباء المالية التى تواجهها هذه الأسر فى هذا الوضع الاستثنائي.


مجلس الأوقاف السنية

البحرين

كورونا

مساجد

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