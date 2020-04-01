اليوم السابع
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استمرار العنصرية من الأستراليين تجاه الآسيويين بعد تفشي كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:11 م
استمرار العنصرية من الأستراليين تجاه الآسيويين بعد تفشي كورونا العنصرية في استراليا
كتب آسر أحمد

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يتعرض المواطنون الآسيويون، للكثير من العنصرية في عدد من الدول بسبب الأزمة التي اندلعت من مدينة ووهان الصينية وتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتسليط الضوء فيما بعد على الوجبات الغذائية التي يتناولها الصينيون والآسيويون بشكل عام، والتي كانت السبب الرئيسي في تفشي الفيروس.

ويستمر مسلسل العنصرية في مدينة سيدني في أستراليا، بعد أن وثق أحدهم تعرض شقيقين آسيويين للعنصرية والبصق وألفاظ بذيئة من قبل فتاة أسترالية، في أحد الشوارع أثناء مرورهما بأحد الطرق وسرعان ما تداول الفيديو بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتسليط الضوء على العنصرية التي يتعرض لها الآسيويون الفترة الأخيرة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وظهرت الفتاة الأسترالية في مقطع الفيديو وهي تتعدى بالألفاظ البذيئة على الفتاتين الآسيويتين، وتطالبهما بمغادرة بلادها في أسرع وقت، وسرعان ما يتدخل أحد المواطنين لإنهاء الشجار حتى تتدخل الفتاة الأسترالية للبصق على الشقيقتين قبل مغادراتها.

 

 

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استراليا

العنف في استراليا

سيدنى

فيروس كورونا في استراليا

اخبار العالم

العنصرية

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