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زيادة العنف المنزلي في أستراليا بسبب الحجر.. و100 مليون دولار لمواجهته

الأحد، 29 مارس 2020 02:05 م
زيادة العنف المنزلي في أستراليا بسبب الحجر.. و100 مليون دولار لمواجهته كورونا
كتب: أحمد علوى

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أعلنت أستراليا اليوم الأحد، تخصيص مائة مليون دولار أسترالي (61,6 مليون دولار) إضافي لمحاربة العنف المنزلي، بعدما سجلت الأجهزة المختصة ارتفاعا في الانتهاكات مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الوزراء سكوت موريسون، أن محركات "جوجل" سجلت زيادة بنسبة 75 %  في عمليات البحث عن مساعدة، خلال إجراءات الإغلاق التام للخدمات غير الأساسية في هذا البلد لاحتواء وباء كوفيد-19.

وأشارت جمعية "ويمنز سيفتي" لمكافحة العنف المنزلي في نيو ساوث ويلز، أكثر ولايات البلاد اكتظاظا بالسكان، إلى أن أكثر من 40 %  من العمال سجلوا ارتفاعا في عدد المشتكين مع ارتباط ثلث الحالات بانتشار الفيروس.

وفي ولاية فيكتوريا المجاورة قالت هيئة دعم النساء "وايس" إن طلبات الدعم الصادرة من الشرطة تضاعفت في الأسبوع الأخير مع تعاملها مع شكل من الانتهاكات "غير مألوف سابقا".

وقالت مديرة "وايس" ليز توماس لمحطة "إيه بي سي": "وجود الأفراد في المنزل بدلا من تنفيس الضغط من خلال التوجه إلى العمل أو التنقل بحرية خارج المنزل هو من العوامل المساهمة في ذلك"، مشيرة إلى حالات يستخدم فيها الفيروس كتهديد وشكل من أشكال العنف. وقال موريسون إن الأموال المرصودة ستنفق في دعم خدمة الخطوط الساخنة لضحايا العنف المنزلي ومرتكبيها.

وقال لصحافيين في كانبيرا "علينا أن نوفر مزيدا من الموارد لدعم الأشخاص الموجودين في حالة ضعف أو قد يصبحون كذلك".

وزادت الحكومة التمويل لخدمات الصحة العقلية عبر الانترنت والاستشارات الطبية عبر الهاتف والمساعدات الغذائية الطارئة في إطار مكافحة انتشار الفيروس الذي أدى إلى ملازمة الكثير من المواطنين منازلهم.

 

 


استراليا

كورونا

العنف المنزلى

اخبار العالم

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