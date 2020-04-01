من جانب أخر، أكد مكتب العمل تسبب جائحة فيروس "كورونا فى ارتفاع معدل البطالة في النمسا إلى مستوى قياسي تاريخي لم يسجل منذ عام 1946 حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل في نهاية مارس الماضي بمعدل 52.5 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وأشار المكتب إلى تسجيل زيادة في عدد العاطلين عن العمل 562 ألفًا و522 شخصًا وارتفع معدل البطالة إلى 12.2 % وذلك منذ 16 مارس الماضي.