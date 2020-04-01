اليوم السابع
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اتهامات لليهود المتطرفين فى إسرائيل بالتسبب فى انتشار وباء كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:02 م
اتهامات لليهود المتطرفين فى إسرائيل بالتسبب فى انتشار وباء كورونا الحريديم
كتب- هاشم الفخراني

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن أن الأوساط السياسية الإسرائيلية تتهم المتدينين الحريديم بالسبب وراء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا الجديد .

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الحريديم لم يمتثلوا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة بمنع التجمعات ، حيث حضر المئات منهم جنازة لمتدين علاوة على حضورهم أعراس تقام في حي ميئة شعاريم بمدينة القدس معقل الحريديم .

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد المصابين بكورونا ارتفع ليبلغ  إلى 5591 مريضا بينهم 97 في حالة خطيرة و76 يتنفسون بشكل اصطناعي، فيما ارتفعت حالات الوفاة لتبلغ 21 حالة .

وأوضحت الوزارة أنه  توفيت صباح الأربعاء، مُسنة تبلغ من العمر (98 عامًا) في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع (جنوب)، كانت تعاني من أمراض مزمنة.

على جانب أخر، أطلع رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، والمدير العام لوزارة الصحة موشيه بار سيمان توف مساء الثلاثاء الوزراء، على صورة الوضع حول التعامل مع وباء كورونا، والخطوات المخطط لاتخاذها من أجل منع تفشيه.

وقال بن شبات أثناء الإيجاز "سياستنا تشمل حاليا أربعة أهداف وهي: أولا ضمان إيقاف الوباء. ثانيا تحسين استعداداتنا لاستمرار تفشيه. ثالثا خلق الظروف الملائمة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه. رابعا عودة حذرة وبطيئة وتدريجية إلى روتين مختلف تماما عما تعودنا عليه".

وأضاف "كل هذا سيحدث بعد عيد الفصح (الذي سيصادف العاشر من الجاري)، وفقط بعد استكمال الاستعدادات اللازمة. لا نزال في خطر. يوم واحد غير موفق أو انتشار واحد للفيروس، يكفي لإفشال كل جهودنا، ولذا يجب أن نستمر في تطبيق القيود الراهنة، والتزام بجميع التعليمات".

 

 

 


كورونا

وباء كورونا

إسرائيل

تل أبيب

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