اليوم السابع
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هجوم بصاروخى كاتيوشا يستهدف قاعدة عين الأسد غرب الأنبار بالعراق

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:59 م
هجوم بصاروخى كاتيوشا يستهدف قاعدة عين الأسد غرب الأنبار بالعراق قاعدة عين الأسد ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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ذكرت وكالة أنباء العراق، أن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة عين الأسد، غرب محافظة الأنبار، ونقلت الوكالة عن مصادر عراقية محلية، أن صاروخى "كاتيوشا" سقطا فى منطقة المعمورة بقضاء هيت شرق القاعدة، دون الإعلان عن أى إصابات.

من جانب أخر أعلنت قوات الجيش العراقية عثورها على 5 مضافات لداعش الإرهابي في بساتين حوض الوقف شمال شرقي ديالى.
وذكرالجيش- في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الثلاثاء- أن فرقة المشاة الخامسة بعد ورود معلومات استخباراتية وتنفيذ عملية بحث وتفتيش عثرت قطعات الفرقة المشتركة على خمس مضافات في بساتين الهورة الواقعة بين قرى شيخي والمخيسة ضمن حوض الوقف شمال شرق ديالى.


وأضاف البيان أن "المضافات تحتوي على برميلين أحدهما مملوء بالوقود والثاني يوجد فيه باودر خاص بالمتفجرات ومؤن غذائية ومواد طبية وصواعق وقداحات لعمل العبوات الناسفة مع عدد جليكانات فارغة وأفرشة وملابس، وقد تم تفجير هذه المواد من خلال مفرزة كتيبة هندسة ميدان الفرقة".


وفي سياق آخر، ذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، أن المدفعية التركية قصفت اليوم قرية دراوي في منطقة برادوست بقضاء سوران، مشيرا إلى أن القصف ألحق أضرارا كبيرة بالطرق المؤدية إلى القرية، فضلا عن إحراق البساتين والأراضي الزراعية في القرية".

من ناحية أخرى  أعلن مدير صحة محافظة النجف العراقية الدكتور رضوان الكندى، اليوم الثلاثاء، تماثل 6 مصابين بفيروس كورونا للشفاء ومغادرتهم المستشفى.

ودعا الكندي - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية - أبناء المحافظة إلى الاستماع للتوجيهات والإرشادات، والالتزام بالإجراءات الصحية، وفي مقدمتها حظر التجوال


قاعده عين الاسد

العراق

صاروخ

الانبار

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