مقتل ربة منزل على يد زوجها عقب خروج طلقة من سلاح غير مرخص أثناء تنظيفه بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقيت ربة منزل مصرعها ، على يد زوجها بعد خروج طلقة من سلاح 9 ملى، أثناء قيامه بأعمال التنظيف للسلاح بالمنزل، بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، والتى استقرت برأسها.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات، بمقتل سيدة عقب إصابتها بطلق نارى عن طريق الخطأ داخل مسكنها بدائرة المركز .

تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها المقدم أحمد عز مفتش مباحث مركزى العسيرات والمنشاه بوصول المدعوه " سما غ ا م " 32 سنة ربة منزل تقيم دائرة المركز ، إلى مستشفى سوهاج الجامعى جثة هامدة ، إثر إصابتها " طلق نارى بالرأس فتحتى دخول وخروج ".

انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص وسؤال زوجها المدعو " محمد ث ا م " 36 سنة صاحب معرض سيراميك يقيم بذات الناحية ، قرر أنه أثناء قيامه بتنظيف فرد محلى الصنع ملكه بالمنزل ، قام أحد أنجاله بالعبث به فخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابة المذكورة ومقتلها.

أشارت تحريات وحدة مباحث المركز إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المذكور وأنه حال قيامه بتنظيف سلاح نارى عبارة عن طبنجة ماركة حلوان عيار 9 م ، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابة المذكورة ووفاتها تم ضبط السلاح " بإرشاده ".

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف بإرتكابة الواقعة تفصيلا وتم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب إنتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.