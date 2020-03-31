مد خدمة الدكتور حبش النادى رئيسا لجامعة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت جامعة العريش مساء اليوم الثلاثاء، مد فترة خدمة الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة وقدم رئيس جامعة العريش الشكر لرئيس الجمهورية ووزير التعليم العالى على ثقتهم بالمد له لفترة عمل جديدة رئيسا للجامعة.

وفى بيان سابق للجامعة اعلنت تفقد الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة جميع مبانى والإنشاءات داخل الحرم الجامعى من مبانى كليات ومعامل ومسطحات خضراء تمهيدا للافتتاحات الرسمية فى أعياد تحرير سيناء، وتفقد تطورات مراحل الأحواض السمكية الأحواض المفتوحة والمغلقة المقرر افتتاحها ايضا .

وسبق وأعلنت جامعة العريش بشمال سيناء فى بيان لها، ان الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة اصدر قرارا بتعيين الدكتورة عزت رشاد السيد مرزوق عميد معهد الدراسات البيئية بالخربة بجامعة العريش.

كما اعلنت الجامعة عن الاستعداد للإفتتاح لمشروعات الإنشائية والإنتاجية بالجامعة فى أعياد تحرير سيناء إبريل القادم بزراعة اشجار زينة منتجه من اصناف نخيل البلح تم نقلها من رشيد من انواع تلائم ظروف التربة والمناخ بشمال سيناء وهى انواع الزغلول والسمانى والحيانى، وعددها ١٠٠ نخلة ذات أطوال متنوعة تتراوح مابين ٢.٥ الى ٣.٥ متر، وشراء ١١ نخلة منتجة صنف برحى بجودة عالية .

كما اعلنت جامعة العريش فى انطلاق اول مراحل العمل فى إنشاء ثانى مبنى لكلية الطب تزامنا مع قرب الانتهاء من مبنى معامل كلية الطب لخدمة الطلاب وأهالى سيناء .

وتعد جامعة العريش الحكومية من احدث الجامعات التى بدأت العمل فى مصر ومن اهم المشروعات التنموية والتعليمية على ارض سيناء، وتضم كليات التربية، والعلوم البيئية الزراعية، والعلوم، والآداب، والتربية الرياضية، والتجارة، والاستزراع السمكى والمصايد البحرية، والاقتصاد المنزلى، ومعهد بحثى للدراسات العليا وهو معهد الدراسات البيئية بقرية الخربة بمركز بئر العبد، ومقر الجامعة فى حى ضاحية السلام شمال شرق مدينة العريش ، و أنشئت بموجب القرار الجمهورى بتاريخ 25 أبريل 2016، وكانت فى بدايتها فرع لجامعة قناة السويس.

وكان الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة اصدر قرار بتعيين أسامه عبدالحميد محمد أمين مركز تطوير التعليم الجامعى ووحدة إدارة المشروعات بجامعة العريش.