اليوم السابع
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محافظ المنيا: تواصل يومى بين المنظومة الصحية بالمحافظة لمتابعة مستجدات كورنا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:06 م
محافظ المنيا: تواصل يومى بين المنظومة الصحية بالمحافظة لمتابعة مستجدات كورنا اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا على أهمية التنسيق الفعال والمتكامل بين جميع قطاعات الصحة في المحافظة، وخاصة في مثل هذه الظروف الطارئة لمواجهه مرض كورونا المستجد، من خلال التعاون بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ اليوم ، بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ ، دكتور أسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة دكتور ناصر زغلول نقيب الأطباء ، دكتور طارق فتح الباب امين عام نقابة الأطباء ، دكتور اشرف عثمان مدير مستشفى الجامعة ،  دكتور نزار رفعت  مدير مستشفى القلب والصدر الجامعي ، دكتور على قاسم مدير الطب الوقائي ، دكتورة الشيماء علي طه مدير الترصد والوبائيات بمديرية الصحة ، دكتورة هبه لبيب مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة، دكتور محمد مصطفي مدير الأمراض الصدرية بالمحافظة ودكتور محمد سيد مدير العنايات المركزة بمديرية الصحه

 

وأعلن المحافظ أنه سيتم توقيع بروتوكول للتعاون بين مديرية الصحة والمستشفى الجامعي وكذلك نقابة الأطباء، لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة وخاصة في ظل الاحداث الطارئة ، والتي تتطلب توحيد الجهود وتكثيف كافة سبل التعاون للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية التي سيتم الاتفاق عليها، وفقا لمجموعة العمل المكلفة من الفريق الطبي من الصحة والجامعة لتشخيص الحالات وتحديد أوجه التعامل معها.

 

وأضاف المحافظ أن البروتوكول ، سيتضمن التعاون فيما يخص التجهيزات الفنية والأجهزة الطبية المطلوبة.

 

واكد المحافظ انه سيتم التنسيق مع رئيس الجامعة للتوجيه لعميد كلية الطب بالتنسيق مع نقابة الأطباء لعمل قوافل طبية بعدد من القري والتي تم وضع مجموعة من الاسر بها تحت الحجر المنزلي من خلال توفير خدمات طبية متنوعة في عدة تخصصات وبشكل دوري.

 

أوضح المحافظ إن تحسين ورفع كفاءة العاملين بالمجال الصحي، وتحسين الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، وخاصة في مثل تللك الظروف الطارئة ،حيث ستشهد الأيام القادمة تنسيقا وتفعيلا كاملا للتعاون بين مديرية الصحة وجامعة المنيا، للارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات  الطبية للمواطنين، مؤكدا انه هناك تواصل يومي بين جميع اطراف المنظومة الطبية بالمحافظة لمتابعة مايستجد من تطورات .

 


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

مديرية الصحة

جامعة المنيا

فيروس كرونا

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