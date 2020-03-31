اليوم السابع
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مجلس التمريض الدولى: أبطالنا بحاجة للحماية الكاملة من فيروس كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:11 ص
مجلس التمريض الدولى: أبطالنا بحاجة للحماية الكاملة من فيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال رئيس مجلس التمريض الدولي إن هناك حاجة للمزيد من التجهيزات لحماية أبناء هذا القطاع الذين يعملون على خط المواجهة في جهود مكافحة فيروس كورونا. وأوضح هوارد كاتون وهو ممرض بريطاني يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس التمريض الدولي "هم أبطال، أعتقد أنه لا يوجد وصف آخر لما يفعلونه حاليا".

وأضاف أن معدلات الإصابة بلغت تسعة بالمئة بين العاملين بقطاع الصحة بينما وصلت في إيطاليا 12 بالمئة وفي إسبانيا 14 بالمئة كما حدثت وفيات بين أطقم التمريض هناك وفي إيران وإندونيسيا.

وقال لرويترز من مقر المجلس الدولي للممرضين المطل على بحيرة جنيف "لا شك لدينا في أن معدل الإصابات مرتبط في جانب منه بنقص تجهيزات الحماية الشخصية".

وأضاف "هناك نقص عالمي ومن الواضح أن أطقم التمريض أكثر عرضة للخطر نظرا لاختلاطهم مع من يقومون برعايتهم".

ويمثل المجلس 130 رابطة محلية وأكثر من 20 مليون ممرض وممرضة.

ودعت منظمة الصحة العالمية مرارا الدول والمصنعين لزيادة إنتاج الأقنعة والقفازات والملابس الطبية وغيرها من أجل العاملين بقطاع الصحة المعرضين للخطر في ظل نقص حاد بهذه المواد.

وأصيب نحو 700 ألف شخص بأنحاء العالم في التفشي الذي بدأ شهر ديسمبر الماضي في الصين وحصد أرواح أكثر من 33 ألف شخص بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

 


مجلس التمريض الدولى

كورونا

فيروس كورونا

قطاع الصحة

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