اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:19 م
خالد صلاح
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ماليزيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 2766

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:15 م
ماليزيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 2766 كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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سجلت ماليزيا 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي فيها إلى 2766 إلى جانب 43 وفاة. وأعلنت وزارة الصحة ست وفيات جديدة اليوم. ويوجد في ماليزيا أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في منطقة جنوب شرق آسيا.

وكانت قد أكدت وزارة الصحة الماليزية أنه طبقا لما تم رصده من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية، ومنها تقرير وكالة التنظيم الرقابى للمواد الصيدلانية وهيئة مكافحة المخدرات، فلا يوجد دليل علمى يمنع استخدام دواء (الكلوروكين) وكل من (الهيدروكسي الكلوروكوين) ومزيج من العقارين هما (اللوبينافير) و(الريتونافير) في علاج الأعراض المصاحبة لمرض كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، عبر تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الأحد، إن هذه الأدوية الثلاثة متوفرة محلياً باعتبارها العقاقير الخاضعة لمراقبة هيئة مكافحة المخدرات.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية. 


كورونا

ماليزيا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

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