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كشافة قنا تدشن حملة تعقيم لمحطة القطارات والتوعية من كورونا..صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:59 م
كشافة قنا تدشن حملة تعقيم لمحطة القطارات والتوعية من كورونا..صور كشافة قنا تدشن حملة تعقيم لمحطة القطارات والتوعية من كورونا
قنا- وائل محمد

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دشنت جمعية الكشافة البحرية بمحافظة قنا، حملة تعقيم وتطهير موسعة للمؤسسات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع مجلس مدينة قنا، وذلك لدعم جهود الدولة المضنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

1 كشافة قنا تدشن حملة تعقيم لمحطة القطارات والتوعية من كورونا
كشافة قنا تدشن حملة تعقيم لمحطة القطارات والتوعية من كورونا

وقال محمد خضاري أبو جبل رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة البحرية بقنا، أن الحملة تأتى بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى، لتعقيم وتطهير كافة المؤسسات العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، انطلاقاً من حرص الجمعية على دعم جهود الدولة المصرية فى محاصرة هذا الفيروس، الذى وصفته منظمة الصحة العالمية بالجائح.

2 كشافة قنا تدشن حملة تعقيم لمحطة القطارات والتوعية من كورونا
كشافة قنا تدشن حملة تعقيم لمحطة القطارات والتوعية من كورونا

وأضاف خضاري أن كوادر وشباب الجمعية دشنوا حملة توعية موازية لعملية التعقيم لتوعية المواطنين في شوارع قنا بسبل الوقاية والعلاج من فيروس كورونا المستجد، طبقا للارشادات وزارة الصحة المصرية.

3 كشافة قنا تدشن حملة تعقيم لمحطة القطارات والتوعية من كورونا
 كشافة قنا تدشن حملة تعقيم لمحطة القطارات والتوعية من كورونا

من ناحية أخري وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.

4 كشافة قنا تدشن حملة تعقيم لمحطة القطارات والتوعية من كورونا
4 كشافة قنا تدشن حملة تعقيم لمحطة القطارات والتوعية من كورونا


وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه.

5 كشافة قنا تدشن حملة تعقيم لمحطة القطارات والتوعية من كورونا
 كشافة قنا تدشن حملة تعقيم لمحطة القطارات والتوعية من كورونا

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

 

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

6 كشافة قنا تدشن حملة تعقيم لمحطة القطارات والتوعية من كورونا
 كشافة قنا تدشن حملة تعقيم لمحطة القطارات والتوعية من كورونا


جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.

7 كشافة قنا تدشن حملة تعقيم لمحطة القطارات والتوعية من كورونا
 كشافة قنا تدشن حملة تعقيم لمحطة القطارات والتوعية من كورونا

كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات ، المحاكم ، السجون ، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخري.

8 كشافة قنا تدشن حملة تعقيم لمحطة القطارات والتوعية من كورونا
 كشافة قنا تدشن حملة تعقيم لمحطة القطارات والتوعية من كورونا


 


كشافة قنا

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فيروس كورونا

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