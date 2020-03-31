اليوم السابع
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قيادات القوات المسلحة السودانية تتبرع بمرتب يوم لمكافحة الكورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:00 ص
قيادات القوات المسلحة السودانية تتبرع بمرتب يوم لمكافحة الكورونا كورونا
كتب كامل كامل

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أفاد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة بالسودان،  أن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الأركان ونوابه وجميع منسوبي القوات المسلحة أعلنوا  المساهمة لمكافحة مرض الكورونا ودرء خطورته على الأمن الوطني بالتبرع بمرتب يوم كامل يودع بالصندوق القومي لمكافحة الكورونا، حسبما جاء في وكالة الأنباء السودانية "سونا".

 حفظ الله البلاد و العباد من شر هذا المرض الفتاك .

وقد أكدت وزارة الصحة السودانية أن التقارير الوبائية أشارت إلى أن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في مراكز العزل بالسودان، بلغت ٩٩ حالة اشتباه.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن جملة الإصابات بالفيروس، بلغت ٦ حالات، بينها حالتا وفاة.

وأشارت إلى أن عدد القادمين من الدول التي شهدت انتشارا للفيروس، عبر مطار الخرطوم منذ يوم ٢٥ يناير الماضي، بلغ 2868 شخصا، وتمت المتابعة لهم بنسبة 77%.

وقد قال وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح ، إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية ، التابعة لمجلس الدفاع والأمن القومى ، قررت تمديد ساعات حظر التجول، ليبدأ من السادسة مساء، بدلا من الثامنة، وحتى السادسة صباحا، وذلك اعتبارا من غد.

وعقدت اللجنة العيا للطوارئ الصحية فى السودان اجتماعا أول أمس الأحد، واستمعت لتقارير عن آخر التطورات فيما يخص فيروس كورونا، وسبل مكافحته.

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت تسجيل 6 اصابات بفيروس كورونا، كلها لعائدين من الخارج، وتوفيت إحداها، وقال صالح إن المحال التجارية غير المرتبطة بالسلع الغذائية ستُغلق من الساعة الرابعة عصرا.

 

 


السودان

القوات المسلحة السودانية

كورونا

فيروس كورونا

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