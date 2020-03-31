اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:54 م
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علامات مميزة لنعوش كورونا "أون لاين" فى السويد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:36 م
علامات مميزة لنعوش كورونا "أون لاين" فى السويد نعش ارشيفية
وكالات

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قررت الجمعية السويدية لدفن الموتى وضع علامة مميزة على النعوش التي تضم جثث الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19).
 
ونقلت صحيفة «أفتونبلاديت» السويدية اليومية اليوم الاثنين، عن رئيس الجمعية أولف ليرنيوس قوله إن وضع الرمز على النعوش عبارة عن 3 قطرات من قطرات الرذاذ المحملة بالعدوى التي تنشر الفيروس.
 
وأضاف ليرنيوس: «يجب تنبيه أولئك الذين ينقلون التابوت من المشرحة بأن هناك خطراً محتملاً لانتقال العدوى إذا ما تم فتحه».
 
وتضم الجمعية نحو 430 من متعهدي الجنازات في جميع أنحاء البلاد.
 
وقد وقعت الجمعية السويدية لدفن الموتى الأسبوع الماضي اتفاقاً مع الصحف المحلية الرئيسية، يسمح بموجبه لأقارب الموتى بنشر إشعارات الجنازة المنقحة دون مقابل، على سبيل المثال في حال تم تأجيل الجنازة أو تم إلغاؤها بما يتماشى مع القيود الجديدة المفروضة على التجمعات العامة.
 
وحددت السلطات السويدية أمس الأحد عدد المشاركين في التجمعات بنحو 50 شخصاً، وهو ما ينطبق أيضاً على الجنازات.
 
وقد اختار بعض الأشخاص في السويد البث المباشر للمراسم الجنائزية للحد من عدد الأشخاص الحاضرين، وحماية كبار السن والمجموعات المعرضة للخطر من العدوى المحتملة.

الجمعية السويدية

كورونا

العدوى

دفن الموتى

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