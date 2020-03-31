عزل فندق بكوبا بعد امتلائه بمصابى فيروس كورونا

كتبت فاطمة شوقى

قامت السلطات الكوبية بعزل فندق ريفييرا فى سانتاكلارا، لامتلائه بمصابين فيروس كورونا ، بعد وصول أشخاص من الولايات المتحدة للفندق وتم عزلهم فى الفندق الذى يضم 75 شخصا على الأقل،ووضع الفندق فى حالة الحجر الصحى خوفا من انتقال العدوى من الأشخاص العائدين إلى باقى افراد الفندق، حسبما قالت مجلة "ديمى كوبا" الكوبية.

وأشارت المجلة إلى أن الفندق اثار قلقا كبيرا فى البلاد، نتيجة لتفشى فيروس كورونا به ، والذى تم عزله تمام وأصبح مثل المستشفى.

وتخصص السلطات الكوبية موقعان فى سانتاكلارا لعزل المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، وهو فندق "لاس تيكاس" وأيضا معسكر "أركو أريس".

وأوضحت الطبيبة أوليديا ميرينو دى لا باز، أنه "بمجرد وصول الأشخاص إلى كوبا فإنه يتم نقلهم فورا إلى فندق "لاس تيكاس" بسانتاكلارا دون أن يتمكنوا من الاتصال بأى شخص آخر فى كوبا خوفا من الإصابة بفيروس كورونا"، موضحة أنه يتم تطهير جميع امتعة المسافر بشكل جيد ويتم نقلها إلى الغرف المعزولة التى تم أيضا تعقيمها وتطهيرها.

وأشارت المجلة إلى أن السلطات الكوبية أعلنت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ، ووصل إلى 170 حالة ، وأكثر من 2681 مشتبه بهم فى المستشفيات.

وأكد الطبيب الكوبى ، ارتورو كاساديفال، المتخصص فى علم المناعة، أن "بلازما النقاهة" وهى نقل الدم من الأشخاص المعافون من فيروس كورونا الذين يتمتعون بـ"فرط المناعة" يعزز الشفاء لدى المرضى الذين يعانون من الوباء.

وقال كاساديفال :"يعتبر فيروس كورونا مرضا جديدا ولا يزال قيد الدراسة، ولذلك فإنه لا يوجد علاج دقيق للتعامل معه، ولكننا نقوم الآن بتطوير دراسة حول استخدام بلازما الدم للمتعافين على المرضى والذى بإمكانه وقف التطور العدوانى للفيروس"، وفقا لمجلة "ريبيستا ديمى كوبا" المتخصصة فى مجال الطب.