اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:14 م
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ضبط 67 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:13 م
ضبط 67 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا حمله تموينيه - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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كلف اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، مديرية التموين والأجهزة الرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

وقال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدً جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 67 مخالفة تموينية منها 55 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات –قضايا أخري متنوعة) و 12 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين ( عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – منتجات مجهولة المصدر – محلات تجارية بدون شهادات صحية) .

ومن ناحية أخرى أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا، حاله تعد بالبناء بدون ترخيص في المهد بحي جنوب المدينة، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، المتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة بالشوارع والأحياء بالمركز والقري التابعة له، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة للنظافة والتطهير، ورفع تراكمات القمامة، بعد سريان تطبيق حظر التنقل، تنفيذً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في حملات النظافة ضمن الاجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

 


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