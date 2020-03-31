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صور.. إصلاح خطوط مياه وسط مدينة العريش وتسيير قافلة طبية بحى الكرامة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:16 ص
صور.. إصلاح خطوط مياه وسط مدينة العريش وتسيير قافلة طبية بحى الكرامة إصلاح خطوط مياه وسط مدينة العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إصلاح أعطال خدمات وسط المدينة وتسيير قافلة خدمات طبية لحى العريش.

وأوضح البيان، أنه تم بشارع شكري القوتلي التعامل مع بلاغات عدم وصول المياه رغم ضخها بالمنطقة، والثاني قطع بالخط إثر أعمال توصيل الشبكة الجديدة وتم حل المشكلات.

كما تم بالتنسيق مع الإدارة الصحية الدفع بفريق قافلة طبية لحى الكرامة بقيادة الدكتور محمود محمد عبد العظيم، وبشير منصور مصطفى وماجدة محمد هجرس، وتم الكشف الطبى على أهالى الحى وبلغ عدد الحالات المرضية المستفيدة 61 حالة مرضية تم الكشف عليهم تحت إشراف رئيس الحى.

وأغلقت الجهات التنفيذية بشمال سيناء اليوم سوق الثلاثاء الشعبى فى مدينة الشيخ زويد .

وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء فى بيان له، البدء فى تغيير ورفع كفاءة اعمدة كهرباء متهالكة فى أحياء المدينة .

وأوضح بيان مجلس المدينة أنه يجرى رفع كفاءة أعمدة الكهرباء المتهالكة بحى الساحل بشارع خدمات الساحل، وتم التنسيق مع شركة الكهرباء لتغيير الأعمدة المتهالكة.

وتم البدء بتركيب 5 أعمدة جديدة بالحى ويستكمل العمل تباعا تحت إشراف رئاسة الحى.

وكان مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أعلن الانتهاء من إصلاح شبكة الصرف الصحى بحى الصفا استجابة لشكوى الأهالى، وعودة المرفق الي حالته الطبيعية بالحى بمعرفة طاقم فني من مرفق الصرف الصحى .

وأشار البيان إلى أن مديرية الصحة وجهت قافلة طبية لخدمة سكان حى الكرامة بقيادة الدكتور محمود محمد عبد العظيم وبشير منصور وماجدة محمد هجرس، وتم الكشف الطبى على 101 حالة .

 

كما تم الانتهاء من رفع أكوام الردش اسفل مقر رئاسة الحى بالمساعيد، ومدخل مكتب بريد المساعيد وردم ردش موجود امام عمارة 83 تعاونيات وشارع خلف مدرسة الثانوية بنات ورفع ردش من منطقة الوادى المقدس الى منطقه البرك كذلك تم العمل على إنهاء شكوى المواطنين بخصوص اعطال  صرف صحى بالتعاون مع إدارة الصرف الصحي بالقرب من دوران شبرا بالمساعيد حتى عماره 86 ، 87 ، 76 والعمل على الانتهاء من الشكوى بالمنطقة.

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء الانتهاء من تنفيذ حملة نظافة داخل حى الكرامة أحد أحياء المدينة .

وأوضح البيان أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتكثيف الخدمة لأهالي حي الكرامة، قامت رئاسة حى الريسة وإدارة تحسين البيئة بتوجيه الأعمال للحي ورفع القمامة وحصر الشكاوي الخاصة بالأهالي والعمل علي حلها .

كما أعلن مجلس مدينة العريش الانتهاء من مشكله تصريف مياه الأمطار خلف موقف المحافظات بنطاق حى عاطف السادات جهود رئاسة الحى والأهالي ومرفق الصرف الصحى .

وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء فى بيان له، مواصلته حملات تستهدف نظافة أحياء المدينة وإزالة إشغالات مخالفة، بالتزامن مع استمرار عمليات رصف طرق وإنشاءات الميادين، وتركيب كشافات إنارة الشوارع.

وأوضح البيان أنه سبق وتم الدفع بحمله من الإزالات والمتابعة لإزالة التند المخالفة والإشغالات بميدان القاهرة .

 

إصلاح خطوط مياه وسط مدينة العريش وتسيير قافلة طبية بحى الكرامة (3)
إصلاح خطوط مياه وسط مدينة العريش

 

إصلاح خطوط مياه وسط مدينة العريش وتسيير قافلة طبية بحى الكرامة (4)
إصلاح خطوط مياه وسط مدينة العريش

 

إصلاح خطوط مياه وسط مدينة العريش وتسيير قافلة طبية بحى الكرامة (6)
إصلاح خطوط مياه وسط مدينة العريش

 

إصلاح خطوط مياه وسط مدينة العريش وتسيير قافلة طبية بحى الكرامة (2)
 قافلة طبية بحى الكرامة

شمال سيناء

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