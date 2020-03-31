اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:15 م
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شاهد.. جولة محافظ الشرقية بمدارس أبو حماد لتسليم المعاشات وشرائح التابلت

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:56 م
شاهد.. جولة محافظ الشرقية بمدارس أبو حماد لتسليم المعاشات وشرائح التابلت جولة محافظ الشرقة بأبو حماد لمتابعة صرف المعاشات
الشرقية - إيمان مهنى

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، يرافقه اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ، ومستشار المحافظ للمشروعات ، ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد ، بتفقد مدرسة السادات الإعدادية بنين التابعة لإدارة أبوحماد التعليمية ، لمتابعة أعمال تجهيز المدرسة لتقديم خدمة صرف المعاشات، والتأكد من إجراءات التعقيم و التطهير بالمدرسة للحفاظ على سلامة العاملين والمترددين عليها من كبار السن لصرف معاشهم ، وذلك بدءا من الغد الموافق 1 أبريل 2020 .

أكد المحافظ ، على ضرورة تنظيم دخول وخروج أصحاب المعاشات ، ومراعاة وجود مسافات بينية مناسبة لا تقل عن مترين بين المترددين على المدرسة لصرف المعاش ، وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع .

كما قام المحافظ ، ومرافقوه بتفقد مدرسة أبو حماد الثانوية العسكرية بنين، للاطمئنان على إجراءات تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى، وذلك بعد أن تم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات لتخصيص مدرستين ثانويتين كل يوم بكل إدارة تعليمية ، على مستوى المحافظة لتسليم شرائح التابلت لحل مشكلة تكدس أولياء الأمور والطلبة أمام السنترالات حفاظا على صحة وسلامة الجميع، وذلك فى ضوء ما إتخذته المحافظة من إجراءات إحترزازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره .

حرص محافظ الشرقية على تفقد مدرسة الصوة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة أبوحماد التعليمية لمتابعة أعمال تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي ، مؤكدا على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال تسلم الطلاب لشرائح التابلت للحفاظ على صحة وسلامة الجميع .

إختتم محافظ الشرقية جولته التفقدية لعدد من المدارس التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية ، بزيارة لمدرسة الصوة الإبتدائية المشتركة للإطمئنان على أعمال تطهير وتعقيم المدرسة تنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره .

تفقد المحافظ حجرات المدرسة ، مشيدا بمستوى النظافة ووسائل التعليم الحديثة بالمدرسة، حيث تلاحظ أن الفصول المدرسية مزودة بوسائل إيضاح وسبورة تفاعلية و مكتبة حائط مما يعكس مستوى تعليمى جيد يقدم لطلاب تلك المرحلة

كما حرص المحافظ على تفقد مكتبة المدرسة والتى تضم كتبا فى شتى فروع العلم والمعرفة وإستطاعت ان تحصد المركز الثانى فى مسابقة المكتبات على مستوى الجمهورية مشيدا بمستوى المدرسة موجها الشكر لإدارتها ولإعضاء هيئة التدريس والعاملين بها ، يذكر ان مدرسه الصوه الابتدائيه المشتركه حصلت على شهاده الجوده للعامين الدراسيين السابقين على التوالي.

جولة أبو حماد وصرف المعاشات 2

جولة محافظ الشرقة بأبو حماد لمتابعة صرف المعاشات

 

جولة أبو حماد وصرف المعاشات 5
جولة محافظ الشرقة بأبو حماد لمتابعة صرف المعاشات

 

جولة أبو حماد وصرف المعاشات 7
جولة محافظ الشرقة بأبو حماد لمتابعة صرف المعاشات

 

جولة أبو حماد وصرف المعاشات 10
جولة محافظ الشرقة بأبو حماد لمتابعة صرف المعاشات

 

جولة أبو حماد وصرف المعاشات 11
جولة محافظ الشرقة بأبو حماد لمتابعة صرف المعاشات

 

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صرف المعاشات 

 

جولة أبو حماد وصرف المعاشات 14
جولة محافظ الشرقة بأبو حماد لمتابعة صرف المعاشات

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