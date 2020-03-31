اليوم السابع
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روحانى: الإحصاءات بشأن كورونا تشير إلى تحسن الأوضاع فى البلاد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:20 م
روحانى: الإحصاءات بشأن كورونا تشير إلى تحسن الأوضاع فى البلاد الرئيس الإيرانى حسن روحانى
وكالات

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قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى إن الإحصاءات تشير إلى تحسن الأوضاع فى البلاد حيث أن أعداد الذين يتعافون من فيروس كورونا أكبر من الذين يدخلون المستشفيات للعلاج.

وأضاف روحانى، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، أن الوضع بات أفضل فى 23 إقليما من أصل 31، مشيرا إلى أن المواطنين الإيرانيين أبدوا تعاونا فى الخضوع للفحص عند الخروج من المدن واستجابوا أيضا فى تعاونهم مع الحكومة بإغلاق المحال والمطاعم والتزموا بالتوصيات الطبية وقللوا من الزيارات والسفر.

وتابع: اليوم نعيش ظروفا خاصة لذلك ندعو المواطنين لكى يقدموا لنا الدعم بعدم مغادرة المنازل، مشددا على ضرورة أن يتقيد المصاب بفيروس كورونا بالتعليمات وأن يعلن عن إصابته وإلا سيتم تقديمه للقضاء.

وختم روحانى بالتأكيد على أن "الحرب مع العراق والعقوبات وفيروس كورونا، هى أكبر ثلاث اختبارات إلهية فى تاريخ الجمهورية الإيرانية".

 

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