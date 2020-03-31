جامعة هوبكنز: أمريكا تفوق الصين فى عدد وفيات كورونا بـ3415 وفاة

أ.ش.أ

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 3415، متجاوزًا لأول مرة عدد الوفيات في الصين.

وذكرت الجامعة - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - أن عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة بلغ 3415 حالة مقابل 3309 في الصين "منشأ الفيروس".

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ 40 ألف حالة وفاة، وبلغ عدد الإصابات 828,305، كما تعافى 174.454 من الفيروس على مستوى العالم.