جامعة قناة السويس تعلن مد باب التقدم لجائزة العطاء والوفاء لأساتذة الجامعة

كتب محمد صبحى

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، مد موعد التقدم لجائزة العطاء والوفاء للأساتذة العاملين و المتفرغين بالجامعة حتى موعد أقصاه 30 مايو 2020.

من جانبه قال الدكتور أحمد زكى، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع و تنمية البيئة فى بيان صادر عن جامعة قناة السويس اليوم الثلاثاء، إنه تم الإعلان عن المسابقة بجميع كليات الجامعة وأقسامها الدراسية المختلفة،

وتابع على أن تقوم كل كلية بترشيح عدد من أساتذتها، مع السيرة الذاتية لكل مرشح.

وتابع الدكتور أحمد زكى أن المسابقة قد تم مد موعد التقدم إليها إلى نهاية مايو 2020 بدلا من نهاية مارس الحالي.

جدير بالذكر أن جائزة العطاء والوفاء يتم الإعلان عنها في شهر يناير من كل عام، وتنفذها إدارة متابعة المشروعات البحثية و التطبيقية التابعة للإدارة العامة لمشروعات البيئة برئاسة عمرو كشك.

كانت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أنه تماشيا مع خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، واستباق ما يتوقع منها فى الفترة القادمة، تسعى الجامعة من خلال ما تمتلكه من إمكانيات وبنية أساسية جيدة للمشاركة فى خطة الدولة لمواجهة هذا الأثر فى الفترة القادمة، خاصة الكليات والوحدات المنتجة للمواد الغذائية مثل كليات الزراعة والطب البيطرى والسياحة والفنادق والتى من شأنها المساهمة الإيجابية فى تحقيق الأمن الغذائى فى مختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة والدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى والدكتور ناصر مندور عميد كلية الزراعة والدكتورة شيرين حافظ الأستاذ المساعد بكلية السياحة والفنادق.

يأتى الاجتماع بهدف مناقشة الإجراءات التى يمكن للجامعة اتخاذها والأدوات التى يمكن توفيرها ودراسة المعوقات التى تواجه العمل بها ومقترحات تذليلها بما يكفل زيادة وتحسين هذه المنتجات ومن ثم تعظيم مشاركة الجامعة فى تحقيق الامن الغذائى على المستوى الوطنى فى الفترة القادمة.