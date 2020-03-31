جامعة سوهاج توزع "كمامات" على المواطنين مجاناً.. صور

سوهاج محمود مقبول

وزعت جامعة سوهاج، اليوم "كمامات" معقمة بالمجان على المواطنين من أهالى محافظة سوهاج، للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، حيث شارك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة فى عملية التوزيع، يرافقه الدكتور مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، والدكتورة صباح صابر، مدير مركز اشغال الطالبات، والدكتور عمر الحادى المستشار العلمى للمحافظة، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الإدارى بالجامعة.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة إن عملية توزيع "الكمامات" على المواطنين تأتى فى إطار دعم الدولة فى تطبيق خطتها لمكافحة انتشار "فيروس كورونا المستجد"، مشيراً إلى أنها شملت أصحاب المهن والوظائف الحرة من المتعاملين مع الجمهور بشكل مباشر وبصفة يومية منهم سائقى التاكسى، والميكروباص، التوك توك، التروسيكل، والحماية المدنية بهدف حمايتهم وحماية المتعاملين معهم.

أضاف الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تقوم بتجهيز كميات كبيرة من المعقمات والمنظفات الحديثة بمختلف أنواعها منها غرغرة واستنشاق بنكهات محببة، وصابون ومنظفات سائلة، و جل تعقيمى، وكمامات، لتقديمها للجهات الحكومية بالمجان، وتوفيرها للجمهور بمقابل مادى رمزى من خلال منافذ التوزيع الرسمية.

يذكر أن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج تفقد اليوم، سير العمل بمركز اشغال الطالبات بالجامعة، لتصنيع الكمامات وتوفيرها لجميع منتسبى الجامعة، كإجراء وقائى من عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتورة صباح صابر مديرة المركز.

وأكد الدكتور أحمد عزيز أن الجامعة تنفذ خطة متكاملة للتوعية والوقاية من المرض والاكتشاف المبكر له، عن طريق وضع عدد من الإجراءات الاحترازية يتم متابعتها أولاً بأول، وذلك حرصاً من إدارة الجامعة وحفاظاً على صحة وسلامة منتسبيها، مضيفاً أنه تتم المتابعة بشكل يومى على الكليات والمدن الجامعية للتأكد من إجراءات النظافة والتهوية، وعمليات الرش والتطهير للمبانى، إضافة إلى المرور على المستشفيات الجامعية للتأكد من جاهزيتها، واستعداد كافة الأطقم الطبية بها، وتوافر المستلزمات الطبية، مؤكداً على الدور الهام لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب فى مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، إلى جانب توعية أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، التى تستهدف إحداث البلبلة وإثارة الرأى العام.



جامعة سوهاج توزع كمامات على المواطنين مجاناً



جامعة سوهاج توزع كمامات على المواطنين مجاناً



جامعة سوهاج توزع كمامات على المواطنين مجاناً



جامعة سوهاج توزع كمامات على المواطنين مجاناً



جامعة سوهاج توزع كمامات على المواطنين مجاناً