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جامعة المنصورة :خطوط إنتاج المستلزمات الوقائية المعقمة بالمستشفيات

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:57 م
جامعة المنصورة :خطوط إنتاج المستلزمات الوقائية المعقمة بالمستشفيات تصنيع الكمامات
الدقهلية شريف الديب

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أعلن  الدكتور أشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة، تطوير فكرة إنتاج المستلزمات الطبية للأطقم الطبية، بعد نجاح تجربة إنتاجها ذاتيا، و قرر التوسع بالمستسفيات والمراكز الطبية، وعمل  خطوط إنتاج  للكمامات الطبية "الماسكات" والبدل الخاصة  بمكافحة العدوى وبدل العمليات "الجاونات" ،وأغطية الراس "اوفر هيد.

وأشار إلى أن خطة الجامعة للتوسع فى خطوط إنتاج مستلزمات الوقاية الشخصية للاطقم الطبية انطلاقا من الدور الرائد لجامعة المنصورة، لدعم التدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأمين وحماية أفراد المنظومة الطبية، وطاقم الاطباء والتمريض، وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية وإتباع أعلى معايير الجودة والتعقيم .

 وأكد  الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال، أن المستشفى قامت بتنفيذ تعليمات رئيس الجامعة، بعمل خط إنتاج ذاتى لانتاج مستلزمات الوقاية الشخصية  بجودة عالية، ومراعاة المعايير العالمية فى انتاجها،  مضيفا أن الإنتاج يتسم  بالدقة المتبعة في التعقيم والتغليف للحصول على مستلزمات وقائية متميزة للاطقم  الطبية .

وأوضح أنه سيتم ذلك  عن طريق وحدة التفصيل بالمستشفى التى تضم عدد من الفنيين المهرة لانتاج الكمامات الطبية والبدل الخاصة بمكافحة العدوى، وبدل العمليات حيث تمر بعد مرحلة التصنيع بمرحلة التعقيم ثم التغليف.

 


الدقهلية

أخبار الجامعات

جامعة المنصورة

إنتاج المستلزمات الطبية

إنتاج الكمامات

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