جامعة أسيوط تقرر إعفاء طلابها من رسوم المدينة الجامعية طوال فترة تعطيل الدراسة

أسيوط - هيثم البدري - ضحا صالح

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على الطلاب وحمايتهم في ظل الظروف الحالية التي تواجه الدولة المصرية وتكاتف الجهود من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تضع نصب أعينها حماية المنتسبين لها وأفراد المجتمع من تفشى الفيروس وتضع الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد كأولوية قصوى لها في علمها.

وفى هذا الشأن كشف رئيس جامعة أسيوط عن موافقته على المذكرة المقدمة من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بشأن إعفاء طلاب المدينة الجامعية من دفع رسوم السكن المستحقة عليهم للجامعة طوال فترة تعليق الدراسة وإغلاق المدينة.

وصرح الدكتور شحاتة غريب بأن ذلك القرار يهدف إلى التخفيف عن الطلاب ورفع العبء المالي عن كاهل أسرهم وذلك ضمن استراتيجية الجامعة الساعية إلى دعم طلابها وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم .

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط إلى متابعة سير العملية التعليمية المقدمة إلكترونياً خلال تلك الفترة وذلك حمايةً للطلاب ومنع التكدس وتجنب الكثافة العددية داخل الكليات وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد ، مشيراً إلى إقبال الطلاب على الحضور اون لاين ومتابعة مقرراتهم الدراسية عبر مختلف المنصات الرقمية سواء قنوات اليوتيوب أو المحاضرات المحملة على مواقع الجامعة والكليات وذلك حرصاً على مستقبل الطلاب وعدم الإخلال بسير العملية التعليمية .